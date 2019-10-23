"Если надо оперировать ребенка – его родители поедут куда угодно", - Борис Шахов Общество

Член совета Общественной палаты Нижегородской области Борис Шахов прокомментировал итоги круглого стола по вопросу развития хирургической помощи детям в связи с предлагаемым переводом отделения детской хирургии из городской клинической больницы № 40 Нижнего Новгорода в детскую больницу № 27 "Айболит" Московского района.

"Перед сегодняшним здравоохранением стоят две ключевых задачи - качество и доступность медицинской помощи. Полностью поддерживаю строительство новой больницы в Автозаводском районе. Если надо оперировать ребенка – его родители поедут куда угодно, лишь бы это были хорошие условия, квалифицированный врач и современное оборудование. Вместе с тем амбулаторный приём должен быть в шаговой доступности. Это и есть то первичное звено, о котором вчера многое говорилось на заседании президиума Госсовета под руководством президента России", - заявил Борис Шахов.

Ранее сообщалось, что перевод детского хирургического отделения больницы №40 произойдет после укрепления принимающих его медучреждений. Новейшее оборудование приобретут для больницы №27 Нижнего Новгорода, куда переедет детская хирургия больницы № 40.