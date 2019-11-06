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Бизнес

НПАТ договорился о снижении цены на топливо: экономия составит 12 млн рублей

08 ноября 2019 09:44  [30] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

МП "Нижегородпассажиравтотранс" (МП "НПАТ") договорилось о снижении цены на компримированный природный газ, который является топливом для автобусов предприятия.

Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, информацию об удешевлении стоимости топлива озвучил директор МП "НПАТ" Никита Злобин. Поставщиком природного газа выступает ООО "Газпром газомоторное топливо".

Теперь автобусы НПАТ заправляются на 1 рубль дешевле: если стоимость одного нормального кубического метра (нм3) газа ранее составляла 15,5 рублей, то сейчас эта величина оценивается в 14,5 рулей за 1 нм3.

Напомним, что ООО "Газпром газомоторное топливо" в январе 2018 года направило в суд иск о взыскании с НПАТ 13 млн рублей.

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