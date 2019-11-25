Более 800 тысяч рублей направят на новогодние подарки для детей из социально незащищенных семей Дзержинска Экономика

Более 800 тысяч рублей направят на новогодние подарки для детей из социально незащищенных семей и одаренных детей Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба думы Дзержинска.

Сегодня на заседании Гордумы были внесены изменения в бюджет. Основные параметры бюджета текущего года не изменились и остались на прежнем уровне: доходы — 6,8 млрд рублей, расходы — 6,9 млрд рублей, дефицит — 127,4 млн рублей.

Изменения внесены в результате перераспределения средств внутри и между статей бюджета.

В том числе, 816,7 тысяч рублей направлено на приобретение более трех тысяч новогодних подарков и проведение новогодних представлений для детей из социально незащищенных семей и одаренных детей.

Единовременное денежное поощрение в общей сумме 900 тысяч рублей будет выплачено дзержинским спортсменам Даниилу Белову, Алексею Борькину, Леониду Ильичеву, Вячеславу Ларионову, Сергею Матерухину, Владиславу Рарецкому и их тренеру Григорию Емешкину в связи с победой на Чемпионате Мира по футболу среди лиц с заболеванием церебральным параличом, проходившим в Севилье (Испания) в июле этого года.

Часть средств перераспределено на ремонт в учреждениях социальной сферы. В частности, на капитальный ремонт кровли МБОУ СШ №1 направлено 400 тысяч рублей, и 1,7 млн рублей - на устройство и ремонт противопожарных лестниц в детских садах.

Изменения также включили местное софинансирование в размере 1% к областным субсидиям для повышения оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования (сумма областной субсидии – 4,3 млн рублей).

Выделены дополнительные средства в размере 179,6 тысяч рублей для очистки территории в районе дома №37 по пр.Дзержинского от хлама, оставшегося после сгоревших сараев.

Также сумма 510,5 тысяч рублей направлены на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования.