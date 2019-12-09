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Общество

"Развитие народных художественных промыслов невозможно без поддержки наставничества", - Олег Лавричев

11 декабря 2019 17:44  [323] Общество
Олег Лавричев

Олег Лавричев

Фото: Пресс-служба АПЗ

Председатель комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания Нижегородской области Олег Лавричев прокомментировал предложенные дополнительные меры поддержки предприятий народных художественных промыслов.

"Развитие народных художественных промыслов невозможно без поддержки наставничества. Мы предлагаем внести в региональный закон поправки, которые позволят наставникам получать доплату в размере 10 тысяч рублей к ежемесячной заработной плате", - пояснил он.

"Кроме того, законопроектом предусмотрена поддержка и молодых специалистов предприятий НХП. Молодые специалисты смогут совмещать учебу по специальности и работу на предприятии, тем самым повышая профессиональные навыки, и получать дополнительные выплаты - единовременную выплату в размере 35 тысяч рублей и ежемесячную доплату к заработной плате в размере 5 тысяч рублей при условии заключения трудового договора на срок не менее 5 лет", - добавил Олег Лавричев.

Сегодня на заседании комитета депутаты обсудили законопроект, предусматривающий материальную поддержку наставничества на предприятия народных художественных промыслов в целях расширения возможностей передачи опыта и навыков мастеров предприятий народных художественных промыслов (НХП) менее опытным сотрудникам. Наставники смогут делиться опытом не только на самих предприятиях отрасли, а также в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и в ресурсных центрах.

Кроме того, в соответствии с законопроектом, молодые специалисты, получающие высшее или среднее профессиональное образование, также смогут получать стимулирующие выплаты при устройстве на предприятия отрасли НХП.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект закона об областном бюджете на 2020 год в части финансирования областных государственных программ по развитию промышленности и инноваций, предпринимательства и туризма, инвестиционного климата, управлению государственным имуществом.

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