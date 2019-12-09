Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дума признала исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде надлежащим и удовлетворительным

Сегодня состоялось внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода, где депутаты оценивали реализацию нацпроектов, которые реализуются в городе. Голосование было тайным. Депутаты признали исполнение нацпроектов надлежащим и удовлетворительным. Оценки выставлены по каждому из 6 национальных проектов, в которых принимает участие город.

Дело об уклонении 3 млрд рублей налогов. Руководители ТП "Нижегородец" - в международном розыске

Руководство нижегородской ГК "Гармония", в состав которой входит несколько организаций, уклонялась от уплаты 3 млрд рублей налогов, используя реквизиты фиктивных компаний или необоснованно возмещая НДС. В том числе входящее в состав ГК торговое предприятие "Нижегородец" уклонилось от уплаты налогов на 511 млн рублей. Сейчас руководители ТП скрылись от следствия, в связи с чем их объявили в международный розыск.

"Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" хотят расширить за счет отеля категории 3*

Отель "Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" открылся в конце мая 2016 года. Инвестиции в объект составили 1,3 млрд рублей. Сейчас инвестор хочет расширить площади отеля за счет создания еще одного гостиничного комплекса " Hilton" на 184 номера

ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за резкого наступления морозов

12 декабря температура воздуха ночью местами понизится до -14°. МЧС предупреждает, что в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных использованием обогревателей и повышенной нагрузки на них.

"SPAR" на пл.Свободы закрыли из-за антисанитарии

Нарушение норм санитарного законодательства выразилось в том, что продукцию в магазин завозили через центральный зал для покупателей. Это обеспечивало встречные потоки посетителей и персонала. суд, который закрыл магазин на 60 суток в качестве административного наказания.

Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде

Три новогодних трамвая будут курсировать ежедневно до 14 января 2020 года. Украшенные вагоны пойдут по пяти маршрутам, охватывая почти весь город

Нижегородец оказался в реанимации после посещения стоматолога: организована доследственная проверка

Следователи полагают, что мужчине оказана некачественная стоматологическая помощь.

Пельмени из Дзержинска будут экспортировать в Узбекистан

ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" проверил дзержинскую продукции и установил, что пельмени соответствуют критериям безопасности и соблюдениям требований страны-импортера.

Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина

Движение будет прекращено 12 и 13 декабря с 07:00 до 20:00. Речь идет об участке проспекта от дома №27 до дома №29Д.

Житель г.Бор может получить до 4-х лет за незаконную вырубку 29 деревьев

Борчанин осуществлял вырубку берез и осин в течение ноября 2019 года. По версии следователей, ущерб лесному фонду составил около 50 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Для того, чтобы обеспечить выплату компенсации по вырубленным деревьям у мужчины изъят трактор.

Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9%

Сумма долга снизилась с 11,4 до 10,4 млрд рублей. Летом этого года муниципальный внутренний долг Нижнего Новгорода увеличился на 2%. Тогда увеличение произошло за счет выплат по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, объем которых составил 4,3 млрд рублей