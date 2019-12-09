Нижний сегодня: главные события дня

Дума признала исполнение нацпроектов в Нижнем Новгороде надлежащим и удовлетворительным
Сегодня состоялось внеочередное заседание думы Нижнего Новгорода, где депутаты оценивали реализацию нацпроектов, которые реализуются в городе. Голосование было тайным. Депутаты признали исполнение нацпроектов надлежащим и удовлетворительным. Оценки выставлены по каждому из 6 национальных проектов, в которых принимает участие город.
Дело об уклонении 3 млрд рублей налогов. Руководители ТП "Нижегородец" - в международном розыске
Руководство нижегородской ГК "Гармония", в состав которой входит несколько организаций, уклонялась от уплаты 3 млрд рублей налогов, используя реквизиты фиктивных компаний или необоснованно возмещая НДС. В том числе входящее в состав ГК торговое предприятие "Нижегородец" уклонилось от уплаты налогов на 511 млн рублей. Сейчас руководители ТП скрылись от следствия, в связи с чем их объявили в международный розыск.
"Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" хотят расширить за счет отеля категории 3*
Отель "Hampton by Hilton Nizhny Novgorod" открылся в конце мая 2016 года. Инвестиции в объект составили 1,3 млрд рублей. Сейчас инвестор хочет расширить площади отеля за счет создания еще одного гостиничного комплекса " Hilton" на 184 номера
ЧС ожидаются в Нижнем Новгороде из-за резкого наступления морозов
12 декабря температура воздуха ночью местами понизится до -14°. МЧС предупреждает, что в связи с резким понижением среднесуточной температуры воздуха прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных использованием обогревателей и повышенной нагрузки на них.
"SPAR" на пл.Свободы закрыли из-за антисанитарии
Нарушение норм санитарного законодательства выразилось в том, что продукцию в магазин завозили через центральный зал для покупателей. Это обеспечивало встречные потоки посетителей и персонала. суд, который закрыл магазин на 60 суток в качестве административного наказания.
Новогодние трамваи начали курсировать в Нижнем Новгороде
Три новогодних трамвая будут курсировать ежедневно до 14 января 2020 года. Украшенные вагоны пойдут по пяти маршрутам, охватывая почти весь город
Нижегородец оказался в реанимации после посещения стоматолога: организована доследственная проверка
Следователи полагают, что мужчине оказана некачественная стоматологическая помощь.
Пельмени из Дзержинска будут экспортировать в Узбекистан
ФГБУ "Нижегородский референтный центр Россельхознадзора" проверил дзержинскую продукции и установил, что пельмени соответствуют критериям безопасности и соблюдениям требований страны-импортера.
Движение транспорта на два дня перекроют на пр.Гагарина
Движение будет прекращено 12 и 13 декабря с 07:00 до 20:00. Речь идет об участке проспекта от дома №27 до дома №29Д.
Житель г.Бор может получить до 4-х лет за незаконную вырубку 29 деревьев
Борчанин осуществлял вырубку берез и осин в течение ноября 2019 года. По версии следователей, ущерб лесному фонду составил около 50 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Для того, чтобы обеспечить выплату компенсации по вырубленным деревьям у мужчины изъят трактор.
Муниципальный долг Нижнего Новгорода уменьшился на 9%
Сумма долга снизилась с 11,4 до 10,4 млрд рублей. Летом этого года муниципальный внутренний долг Нижнего Новгорода увеличился на 2%. Тогда увеличение произошло за счет выплат по кредитам коммерческих банков и иных кредитных организаций, объем которых составил 4,3 млрд рублей
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