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Бизнес

Аэропорт "Стригино" в 2019 году незначительно снизил пассажиропоток

17 января 2020 12:09  [84] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Международный аэропорт Стригино (входит в холдинг "Аэропорты Регионов") по итогам 2019 года снизил пассажиропоток на 1% по сравнению с 2018 годом.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, общий пассажиропоток воздушной гавани в 2019 году составил 1,129 млн человек, тогда как в 2018 году услугами аэропорта воспользовались 1,14 млн пассажиров.

Перевозками на внутренних направлениях воспользовались 794 тысяч пассажиров, что на 5,3% меньше, чем годом ранее. Международные перевозки увеличились почти на 11% - до 335 тысяч человек. В пресс-службе пояснили, что международный сегмент перевозок вырос за счет активного восстановления выездного туризма, прежде всего, в Турцию.

Кроме того, в прошлом году услугами Стригино воспользовались 231 тысяча пассажиров внутренних регулярных рейсов по направлениям, минующим Москву. Этот пассажиропоток увеличился в 5,5 раз.

Самыми востребованными маршрутами на внутренних направлениях, помимо Москвы, стали Сочи, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь и Самара. Среди международных рейсов высокой популярностью у пассажиров нижегородского аэропорта пользовались Анталья, Даламан, Ларнака, Минск, Дубай.

В минувшем году полеты из Нижнего Новгорода осуществлялись по 34 направлениям, из которых 21 – регулярные. Основная часть пассажиров была перевезена на воздушных судах Airbus A320, Airbus A321, Boeing 737-800, Sukhoi Superjet 100 и Embraer E-170.

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