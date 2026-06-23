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Нижегородцев приглашают на круглый стол о безопасности бизнеса в Ковернине
Экономика

Нижегородцев приглашают на круглый стол о безопасности бизнеса в Ковернине

22 июня 2026 16:35 Экономика
Нижегородцев приглашают на круглый стол о безопасности бизнеса в Ковернине

Фото: Юрий Коряков, региональный центр «Мой бизнес»

Нижегородские предприниматели приглашаются к участию в выездном межмуниципальном круглом столе, посвященному вопросам правовой, финансовой и кадровой безопасности бизнеса. Встреча состоится 10 июля в рабочем поселке Ковернино.

Мероприятие организовано областным министерством промышленности, торговли и предпринимательства совместно с региональным центром «Мой бизнес» в соответствии с целями и задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Круглые столы — это возможность для предпринимателей расширить базу деловых контактов и получить практическую информацию по актуальным бизнес-вопросам. Тематику таких мероприятий мы формируем исходя из реальных запросов предпринимательского сообщества. На предстоящей встрече участники будут обсуждать вопросы налогового регулирования, социальной поддержки и профессионального развития», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

На мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ковернинского округа и крупных муниципальных предприятий. Также состоятся B2В-переговоры между участниками.

Круглый стол начнется в 10:00 10 июля в конференц-зале администрации Ковернинского округа на улице К. Маркса, 4. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: мойбизнес52.рф/events/kruglyy-stol-bezopasnyy-biznes-i-uverennoe-budushchee-vektory-razvitiya-dlya-predprinimateley-i-sois/. Ограничений по количеству участников нет.

С начала 2026 года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в городах Заволжье, Арзамас, Бор, Павлово, рабочих поселках Воскресенское и Тоншаево. До конца года аналогичные мероприятия планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ардатове.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес», который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

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Теги:
бизнес Мой бизнес
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