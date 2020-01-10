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Культура и отдых

Сотрудники нижегородских предприятий "Союза Маринс Групп" приняли участие в крещенских купаниях

20 января 2020 15:23  [462] Культура и отдых

Фото: пресс-служба кинокомпании "Союз Маринс Групп"

Сотрудники нижегородских предприятий "Союза Маринс Групп" приняли участие в крещенских купаниях. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Союз Маринс Групп".

В Нижнем Новгороде работники торговых центров ЦУМ, "Мебельный Базар", "Муравей", торгово-развлекательного комплекса "НЕБО", универмага "Сормовские Зори", БЦ "Муравей", компании "Металлоптторг" и конгресс-отеля "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" приняли участие в молебне на берегу реки Линды и окунулись в крещенскую купель.

Традицию компании на протяжении многих лет поддерживает преподаватель Нижегородской духовной семинарии протоиерей Евгений Панюшкин. В канун праздника он провел водосвятный молебен, пообщался с собравшимися, ответил на интересующие их вопросы и поздравил всех со светлым праздником Крещения Господня.

"Стало доброй традицией уже более десяти лет собираться здесь, освящать воду, вместе молиться. Эти встречи позволяют нам вспомнить что-то очень важное в своей жизни и задуматься о вечном. Само по себе окунание в крещенскую воду, наполненное духовным смыслом, конечно, отличается от простого моржевания. Мне очень приятно, что среди сотрудников Союза Маринс Групп всегда находятся желающие приобщиться к святому, ведь человек, живущий в современном мире, должен иметь духовный стержень, которого очень многим не хватает, - поделился отец Евгений с пресс-службой кинокомпании "Союз Маринс Групп" в Нижнем Новгороде

После молебна все желающие смогли набрать святой воды.

"В нашей компании есть благодатная традиция – встречать праздник Богоявления вместе. Мы все с нетерпением ждем этого дня, чтобы совершить совместную молитву, набрать освященной воды для себя и своих близких и, конечно, окунуться в подготовленную купель. Верим, что святая вода исцеляет нас духовно и телесно и даёт нам силы, чтобы жить и трудиться весь последующий год, - поделился впечатлениями сотрудник кинокомпании "Союз Маринс Групп" Владимир Демьяненко.

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