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Культура и отдых

Почти 560 млн рублей требуется для строительства служебного здания нижегородского ТЮЗа

23 апреля 2024 13:42  [90] Культура и отдых

Общая стоимость строительства служебного здания Театра юного зрителя в Нижнем Новгороде составляет 562 млн рублей.

Как сообщили в министерстве культуры Нижегородской области, работы по разработке проекта служебного здания с переходом осуществлялись с сентября 2022 года по апрель 2024 года. Заказчиком проекта выступил ТЮЗ, генеральным подрядчиком — ООО "Асгард". На разработку проекта из регионального бюджета было направлено 15,5 млн рублей.

По проекту будет построено здание переменной этажности (от 2 до 3 этажей) с подвалом. Здесь будет располагаться репетиционный зал на 100 мест, хореографический класс, шесть мастерских, складские и административные помещения, часть которых планируется перенести из главного здания. Это позволит расширить площади для размещения дополнительных гримерок и театрального оборудования.

В настоящий момент правительство Нижегородской области прорабатывает вопрос об определении источников финансирования. Срок реализации проекта составит не менее трех лет.

Работы по проекту реконструкции основного здания ТЮЗа продолжаются. Сейчас данный проект находится на проверке в управлении госэкспертизы. Ориентировочный срок ее завершения — конец второго квартала 2024 года. После получения положительного заключения госэкспертизы по проекту будут определены объем необходимых средств, источник финансирования работ и сроки реализации.

Как сообщалось ранее, проект строительства служебного здания для нижегородского ТЮЗа прошел госэкспертизу.

 

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Теги:
Строительство ТЮЗ
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