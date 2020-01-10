"Блокадный хлеб" начали выпекать в Нижнем Новгороде Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Всероссийская акция "Блокадный хлеб", приуроченная к 76 годовщине снятия блокады Ленинграда, стартует и в Нижегородской области 23 января 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, акция призвана объединить россиян всех поколений, чтобы отдать дань памяти и вечной благодарности за то мужество, которое проявили ленинградцы в годы блокады.

Ключевым символом акции станет кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали на день жители Ленинграда в самые тяжелые времена блокады.

В Нижнем Новгороде "блокадный хлеб" изготовят на предприятии "Сормовский хлеб".

"Мы не могли не принять участие в этой акции, ведь в годы Великой Отечественной войны наши сотрудники внесли свой вклад в дело Великой Победы. 130 работников завода были призваны на фронт, а само предприятие ни на минуту не прекращало работу. Пекли хлеб для жителей Горького и для фронта. Основными компонентами тогда были ржаная обдирная мука, в небольшом количестве - пшеничная, с добавлением солода и заварки. Выпекаем хлеб, который по своему составу максимально приближен к "блокадному", - сообщила начальник производственной лаборатории "Сормовский хлеб" Светлана Конева.

"Рецепт, конечно, в точности повторить невозможно, ведь в блокадном Ленинграде в хлеб добавляли и мороженую картошку, и отруби, и даже опилки. Мы расфасовали хлеб по весу, то есть 125 "блокадных" грамм - паек, который съедал человек за целый день, - во время акции раздадут нижегородцам", - рассказал технолог предприятия Вячеслав Бумагин.

Всего будет испечено более 3 000 буханок "блокадного хлеба".

Организаторы "Блокадного хлеба" подчеркнули, что не стоит воспринимать акцию как раздачу еды. Кусочек хлеба – это именно символ, напоминающий о том, какой ценой выживали люди в осажденном Ленинграде.

"В своем послании Федеральному собранию президент подчеркнул, что мы обязаны сохранить память о Победе и защитить ее от искажений. Нижегородская область внесла большой вклад в дело Победы. У нас много памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной, но главное, чем мы гордимся – это люди. Те, кто сражался на фронте и трудился в тылу", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.