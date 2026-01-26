Регистрация пассажиров в нижегородском аэропорту переходит в обычный режим Общество

Фото: Александр Воложанин

Система регистрации авиакомпаний снова работает, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта.

Регистрация пассажиров в аэропорту имени Чкалова переходит в обычный режим.

На данный момент известно об отмене одного московского рейса "Аэрофлота". С пассажирами работают представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что сотрудникам аэропорта приходится вручную регистрировать пассажиров из-за масштабного сбоя.