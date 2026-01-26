Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
26 января 2026 18:31Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января
26 января 2026 18:05Регистрация пассажиров в нижегородском аэропорту переходит в обычный режим
26 января 2026 17:53Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт
26 января 2026 17:40Дом и ледовую арену построят вместо кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
26 января 2026 17:21Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
26 января 2026 17:06В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем
26 января 2026 16:18МЧС обратилось к нижегородцам в связи с предстоящим снегопадом
26 января 2026 15:47Прощание с экс-замгубернатора Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января
26 января 2026 15:15Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль
Общество

Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт

26 января 2026 17:53 Общество
Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт

Нижегородка выиграла судебный спор с ООО "Кассир.ру" и смогла взыскать потраченные на билеты средства за отменённый концерт Ислама Итляшева и Султана Лагучева (18+). Об этой ситуации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Покупательница билетов обратилась в суд после того, как оплаченное мероприятие было отменено, а возврат средств затягивался. Роспотребнадзор поддержал иск нижегородки.

В итоге суд обязал организаторов вернуть покупательнице полную стоимость билетов, взыскать неустойку за просрочку возврата, компенсировать моральный ущерб, покрыть расходы на юридическую помощь, а также назначил штраф за игнорирование законных требований потребителя.

Итоговая сумма взыскания составила 63 878 рублей. Решение вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату средств за отмененный ледовый спектакль "Щелкунчик" (6+).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Жалобы Роспотребнадзор Суд
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 12:16WB выплатит нижегородцу 178 тысяч из-за продажи неисправного "Айфона"
18 января 2026 15:25Нижегородцам напомнили о необходимости дезинфицировать телефоны
29 ноября 2025 16:18Нижегородцам объяснили, как действовать при перебоях с отоплением
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных