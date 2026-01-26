Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт

Нижегородка выиграла судебный спор с ООО "Кассир.ру" и смогла взыскать потраченные на билеты средства за отменённый концерт Ислама Итляшева и Султана Лагучева (18+). Об этой ситуации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Покупательница билетов обратилась в суд после того, как оплаченное мероприятие было отменено, а возврат средств затягивался. Роспотребнадзор поддержал иск нижегородки.
В итоге суд обязал организаторов вернуть покупательнице полную стоимость билетов, взыскать неустойку за просрочку возврата, компенсировать моральный ущерб, покрыть расходы на юридическую помощь, а также назначил штраф за игнорирование законных требований потребителя.
Итоговая сумма взыскания составила 63 878 рублей. Решение вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что нижегородский Роспотребнадзор дал рекомендации по возврату средств за отмененный ледовый спектакль "Щелкунчик" (6+).
