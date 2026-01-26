Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 19:20Что можно и что нельзя коллекторам: куда жаловаться на нарушения
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
26 января 2026 18:31Нижегородскую область ждут температурные качели в конце января
26 января 2026 18:05Регистрация пассажиров в нижегородском аэропорту переходит в обычный режим
26 января 2026 17:53Нижегородке вернут почти 64 тысячи рублей за отмененный концерт
26 января 2026 17:40Дом и ледовую арену построят вместо кинотеатра "Россия" в Нижнем Новгороде
26 января 2026 17:21Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
26 января 2026 17:06В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем
26 января 2026 16:18МЧС обратилось к нижегородцам в связи с предстоящим снегопадом
26 января 2026 15:47Прощание с экс-замгубернатора Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января
Общество

Что можно и что нельзя коллекторам: куда жаловаться на нарушения

26 января 2026 19:20 Общество
Что можно и что нельзя коллекторам: куда жаловаться на нарушения

Фото: freepik.com

В 2016 году был принят Федеральный закон № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности". Этот закон регулирует деятельность по возврату долгов, включая взаимодействие между кредиторами и заемщиками, а также работу профессиональных взыскателей (коллекторов).

Адвокат Михаил Сазанов рассказал 360.ru, что коллекторы могут требовать погашения долга различными способами: лично, по телефону, через сообщения или почту. Однако их действия должны быть добросовестными и разумными.

Коллекторам запрещено:

  • Применять физическую силу или угрожать ею.

  • Оскорблять или унижать должников.

  • Самовольно проникать в их жилье.

  • Общаться с родственниками должника без его согласия.

Существуют также ограничения по частоте контактов:

  • Звонки разрешены только с 08:00 до 22:00 в будни, с 09:00 до 20:00 в выходные и праздники. При этом количество звонков не должно превышать двух в неделю и восьми в месяц.

  • Текстовые и голосовые сообщения могут отправляться не более двух раз в сутки, четырёх в неделю и 16 в месяц.

  • Личные визиты разрешены не чаще одного раза в неделю.

Перед началом взаимодействия коллектор обязан представиться, назвать свою фамилию, имя и отчество, а также сообщить идентификационный номер и название своей организации.

Должник имеет право запросить у коллектора копию агентского договора с банком или микрофинансовой организацией, а также проверить ИНН компании, чтобы убедиться в её легитимности.

Должник может запретить коллекторам взаимодействовать с ним по телефону или лично. Для этого достаточно направить письменное заявление в коллекторское агентство. После получения такого заявления коллекторы могут отправлять только заказные письма с напоминанием об уплате долга.

Важно помнить, что заявление о запрете вступает в силу только после решения суда о взыскании долга. До этого момента коллекторы могут продолжать взаимодействие, соблюдая установленные законом правила.

При общении с коллекторами важно сохранять спокойствие и уверенность. Не делитесь лишними деталями, эмоциями или оправданиями. Если коллектор начинает грубить, завершите разговор.

Не обещайте того, чего не можете выполнить. Когда коллектор спрашивает о планах по погашению долга, скажите, что в данный момент нет возможности это сделать, но вы обязательно свяжетесь с ним, как только ситуация изменится.

Если коллекторы нарушают закон, должник может обратиться:

  • В Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Это основной орган, контролирующий деятельность коллекторов. Жалобу можно подать онлайн через специальный сервис на сайте ФССП или отправить заказное письмо с уведомлением в управление ФССП своего региона.

  • В Роспотребнадзор, если нарушены права потребителя финансовых услуг.

  • В прокуратуру, если действия коллекторов содержат признаки уголовного преступления.

В жалобе необходимо указать все факты нарушений, включая дату, время и обстоятельства каждого инцидента. Приложите копии подтверждающих документов: записи телефонных разговоров, скриншоты сообщений, письма от коллекторов и т.д. Чем больше конкретной информации вы предоставите, тем выше шансы на оперативное и эффективное рассмотрение жалобы.

Знание своих прав и умение их защищать — это лучшая защита от неправомерных действий коллекторов. Не бойтесь обращаться за помощью к юристам и правозащитным организациям, если вы столкнулись с нарушениями закона.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки Долги Кредиты
Поделиться:
Новости по теме
25 января 2026 12:20Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
20 января 2026 18:36Адвокаты назвали действенные способы защиты заёмщика от коллекторов в суде
12 декабря 2025 10:47Нижегородские коллекторы и МФО получили штрафы на 20 млн рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных