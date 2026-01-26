Что можно и что нельзя коллекторам: куда жаловаться на нарушения Общество

Фото: freepik.com

В 2016 году был принят Федеральный закон № 230 "О защите прав и законных интересов физических лиц при возврате просроченной задолженности". Этот закон регулирует деятельность по возврату долгов, включая взаимодействие между кредиторами и заемщиками, а также работу профессиональных взыскателей (коллекторов).

Адвокат Михаил Сазанов рассказал 360.ru, что коллекторы могут требовать погашения долга различными способами: лично, по телефону, через сообщения или почту. Однако их действия должны быть добросовестными и разумными.

Коллекторам запрещено:

Применять физическую силу или угрожать ею.

Оскорблять или унижать должников.

Самовольно проникать в их жилье.

Общаться с родственниками должника без его согласия.

Существуют также ограничения по частоте контактов:

Звонки разрешены только с 08:00 до 22:00 в будни, с 09:00 до 20:00 в выходные и праздники. При этом количество звонков не должно превышать двух в неделю и восьми в месяц.

Текстовые и голосовые сообщения могут отправляться не более двух раз в сутки, четырёх в неделю и 16 в месяц.

Личные визиты разрешены не чаще одного раза в неделю.

Перед началом взаимодействия коллектор обязан представиться, назвать свою фамилию, имя и отчество, а также сообщить идентификационный номер и название своей организации.

Должник имеет право запросить у коллектора копию агентского договора с банком или микрофинансовой организацией, а также проверить ИНН компании, чтобы убедиться в её легитимности.

Должник может запретить коллекторам взаимодействовать с ним по телефону или лично. Для этого достаточно направить письменное заявление в коллекторское агентство. После получения такого заявления коллекторы могут отправлять только заказные письма с напоминанием об уплате долга.

Важно помнить, что заявление о запрете вступает в силу только после решения суда о взыскании долга. До этого момента коллекторы могут продолжать взаимодействие, соблюдая установленные законом правила.

При общении с коллекторами важно сохранять спокойствие и уверенность. Не делитесь лишними деталями, эмоциями или оправданиями. Если коллектор начинает грубить, завершите разговор.

Не обещайте того, чего не можете выполнить. Когда коллектор спрашивает о планах по погашению долга, скажите, что в данный момент нет возможности это сделать, но вы обязательно свяжетесь с ним, как только ситуация изменится.

Если коллекторы нарушают закон, должник может обратиться:

В Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Это основной орган, контролирующий деятельность коллекторов. Жалобу можно подать онлайн через специальный сервис на сайте ФССП или отправить заказное письмо с уведомлением в управление ФССП своего региона.

В Роспотребнадзор, если нарушены права потребителя финансовых услуг.

В прокуратуру, если действия коллекторов содержат признаки уголовного преступления.

В жалобе необходимо указать все факты нарушений, включая дату, время и обстоятельства каждого инцидента. Приложите копии подтверждающих документов: записи телефонных разговоров, скриншоты сообщений, письма от коллекторов и т.д. Чем больше конкретной информации вы предоставите, тем выше шансы на оперативное и эффективное рассмотрение жалобы.

Знание своих прав и умение их защищать — это лучшая защита от неправомерных действий коллекторов. Не бойтесь обращаться за помощью к юристам и правозащитным организациям, если вы столкнулись с нарушениями закона.