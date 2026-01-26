МЧС обратилось к нижегородцам в связи с предстоящим снегопадом Общество

Фото: Александр Воложанин

Чрезвычайные ситуации возможны в Нижегородской области из-за сильного снегопада. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным Верхне-Волжского УГМС, 27 января в регионе ожидается интенсивный снег, который сохранится и в ночь на 28 января.

Ожидаемые осадки могут привести к серьёзным последствиям: заторам на дорогах, перебоям в работе коммунальных служб и увеличению числа ДТП. Также возможны сбои в работе аэропорта.

Снегопад может вызвать повышенную нагрузку на крыши зданий, что создаёт риск обрушения конструкций. В связи с этим МЧС призывает граждан соблюдать меры предосторожности.

Жителям рекомендуется держаться подальше от зданий, с крыш которых возможен сход снега и наледи, а также по возможности воздержаться от поездок по городу. Использование личного транспорта следует ограничить. В случае необходимости выезда водителям советуют соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и снижать скорость.

Ранее сообщалось, что в ближайшие четыре дня в Нижнем Новгороде может выпасть свыше 70 см снега.

Кстати, после снегопада в начале января с улиц Нижнего Новгорода было вывезено свыше 400 тысяч кубометров снега.