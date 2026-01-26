Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя Общество

Фото: Александр Воложанин

Аэропорт Нижнего Новгорода вынужден временно перейти на ручную регистрацию пассажиров из-за технического сбоя. Такая информация опубликована в телеграм-канале воздушной гавани.

Отмечается, что в связи с поломкой автоматическая загрузка данных пассажиров на стойки регистрации невозможна. В процессе ручного бронирования задействованы не только сотрудники аэропорта, но и представители авиакомпаний.

Путешественников заранее предупреждают о сложившейся ситуации, рекомендуя отслеживать изменения по электронному табло в аэропорту.

