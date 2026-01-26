Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 17:21Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя
26 января 2026 17:06В Нижнем Новгороде активно идет набор добровольцев в войска беспилотных летательных систем
26 января 2026 16:18МЧС обратилось к нижегородцам в связи с предстоящим снегопадом
26 января 2026 15:47Прощание с замгубернатора Василием Козловым пройдет в Нижнем Новгороде 27 января
26 января 2026 15:15Скончалась заслуженный ветеран Нижегородской области Вера Гамзюль
26 января 2026 14:38Никитин назвал свинством инцидент с мусоровозом на нижегородской трассе
26 января 2026 14:13Капремонт коллектора на Мещерском бульваре завершат к марту 2026 года
26 января 2026 14:08Чат-бот "Карты жителя Нижегородской области" появился в мессенджере МАХ
26 января 2026 13:48Часть пассажа Нижегородской ярмарки откроют для всех в 2026 году
26 января 2026 13:36АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году
Общество

Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя

26 января 2026 17:21 Общество
Нижегородский аэропорт вручную регистрирует пассажиров из-за сбоя

Фото: Александр Воложанин

Аэропорт Нижнего Новгорода вынужден временно перейти на ручную регистрацию пассажиров из-за технического сбоя. Такая информация опубликована в телеграм-канале воздушной гавани.

Отмечается, что в связи с поломкой автоматическая загрузка данных пассажиров на стойки регистрации невозможна. В процессе ручного бронирования задействованы не только сотрудники аэропорта, но и представители авиакомпаний.

Путешественников заранее предупреждают о сложившейся ситуации, рекомендуя отслеживать изменения по электронному табло в аэропорту.

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Нижнего Новгорода назвал самые пунктуальные авиакомпании по итогам 2025 года.

Также стало известно, какие направления из нижегородского аэропорта пользовались спросом во время новогодних каникул.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных