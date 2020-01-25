"Социальный контракт - это план действий в отношении конкретной семьи по выходу из кризиса", - Ольга Щетинина Политика

Социальный контракт - это план действий в отношении конкретной семьи по выходу из кризиса, - Ольга Щетинина

Вице-спикер Законодательного собрания Нижегородской области Ольга Щетинина рассказала Руслану Станчеву в программе "Герои Волги" о том, как в Нижегородской области будут исполняться положения из послания президента России Владимира Путина.

- Главные темы, о которых хочется с вами поговорить – социальные проекты Нижегородской области, Послание президента, контроль "Единой России" за исполнением поручений и 75-летие Победы. Давайте начнем с оценки Послания президента. Было много решений. Что бы вы выделили как основное, принципиально важное, что появится в Нижегородской области?



- Много комментариев уже звучало на этот счет. Но все едины – что такого социального послания не было давно или я бы даже сказала, что никогда. Это действительно был такой набор мер социальной поддержки различных категорий сфер и граждан. Прежде всего, я бы, наверное, хотела отметить следующие моменты. Первое – это, конечно, то, что у нас появляется федеральный материнский капитал на первого ребенка. Долго мы об этом говорили, встречались с молодежью: им очень хочется поддержки, особенно в тот момент, когда нужно жилье. Пускай молодая семья и первый ребенок, но это очень сложно сделать, когда зарплаты еще маленькие. Мера будет действовать с 1 января и в отношении первых детей, и вторых. Это федеральная нормативная база, она позволит нам быстро изменить уже региональные законы.

- Социальный контракт – тоже важнейшая тема. Какие есть по ней мысли? Эта тема ведь развивалась в Нижегородской области еще в том году?



- Да, мы являемся пилотным регионом. И уже действительно внедрили эту практику социальных контрактов, поэтому можно уже говорить о сильных и слабых сторонах этой меры социальной поддержки. Но, мне кажется, за этим вообще будущее социальной политики. Потому что особенность социального контракта – это когда мы не просто оказываем материальную помощь семье или гражданину, оказавшимся в сложной ситуации. Принцип в том, что планируется межведомственный план действий в отношении конкретной семьи по выходу из кризиса. Может быть много разных ситуаций: помощь в поиске работы, помощь в дополнительном обучении или устройстве ребенка в детский сад. Есть даже возможность начать собственный бизнес или стать самозанятым. И на период действия социального контракта государство предусматривает и финансовую поддержку дополнительно ко всей этой процедуре. Если раньше это были небольшие средства – до полутора тысяч рублей, то сейчас это прожиточный минимум – более 11 тысяч рублей. И помощь более действенна.

- Правильно я понимаю, что кроме денег, ключевая тема – это компетенция и поддержка консультациями специалистов и чиновников. Они помогут и подскажут, куда двигаться.

- Абсолютно. Это такое ведение семьи. Но при этом и на ней лежит ответственность – семья тоже в отношении социального контракта должна выполнять условия. Тем самым люди получают не рыбу, а удочку. В этом будущее, мне кажется.

- Еще один важнейший вопрос, который все обсуждают, - это горячее питание в начальных школах. На оперативном заседании у губернатора Глеба Никитина я слышал, что у нас все к этому готово. Это, конечно, прорывная тема, потому что много было по ней вопросов. Вы не видите никаких подвохов?

- Вы знаете, я уверена, что мы справимся с этой задачей и начнем эту программу горячего питания в Нижегородской области уже с 1 сентября 2020 года. Я знаю, что правительство уже тесно работает с муниципалитетами, мы проводим полный мониторинг готовности каждой школы к организации питания, привлекаем к этому общественные организации. Здесь очень важно предусматривать не только возможность питания, но и качество. Если ребенок обеспечен питанием, но не питается при этом в школе, то можно считать, что мы не достигли своей задачи. Поэтому обязательно будем делать питание вкусным, привлекать родительское сообщество и самих детей к формированию меню. И кроме вкусного, питание должно быть еще и здоровым – мы сейчас смотрим, какие продукты должны поступать в школы для того, чтобы питание было своевременным, теплым, хорошим, качественным и вкусным.

- И еще один вопрос – это доплата классным руководителям. Тоже были аплодисменты, когда президент это произнес, там достаточно существенная сумма. Очень много вопросов по этому поводу, решение назревало давно, есть разные точки зрения. Людям не хватает конкретики – когда это начнется, и какие суммы будут выплачиваться?

- Очень важно понимать, что те выплаты, которые у классного руководителя есть сейчас из регионального бюджета, полностью будут сохранены. А выплата в размере 5 тысяч рублей будет дополнительно к тем, которые есть. Я бы тоже подчеркнула значимость воспитательного процесса в школе, которую подчеркнул и президент. Мы долго об этом говорили, в какой-то момент это стало уходить из наших школ, и многие говорили о том, что воспитательная роль в школе ничуть не меньше, чем образовательная. Ребенок там проводит очень много времени, поэтому здорово, что у учителей появится возможность больше времени посвящать такой работе с детьми.

- Глеб Никитин заявил о том, что "Единая Россия" будет контролировать реализацию всех положений из Послания. Каков механизм? Как партия будет это делать?

- Для нас это действительно принципиально важное направление работы. Обычно мы делим это на две части – проектная реализация Посланий и объекты, которые строятся в рамках реализации (детские сады, например). Вот за каждым объектом мы закрепляем конкретного "единоросса" и контролируем получение средств из федерального бюджета, заключение соглашения, реализацию дорожной карты с точки зрения сроков и привлекаем общественность уже на этапе строительства с точки зрения качества работ. То есть в приемке, безусловно, должны принимать участие эксперты и жители. Что касается школьного питания, то мы сейчас разрабатываем определенную дорожную карту, как это реализовывать. Сейчас, например, проводим мониторинг состояния инфраструктуры, способной обеспечить горячим питанием в школах.

- Губернатор Глеб Никитин недавно был в Павлове и достаточно лихо проехал по району. Кроме позитивных историй есть еще и сложные вопросы, которые касаются первичного звена здравоохранения, уровня специалистов. Дорогущее оборудование – прорыв для этого района, а с другой стороны – люди жалуются, что врачи недостаточно компетентны. Люди пришли, а врач не понимает, что делать. Как вы прокомментируете эту историю с первичным звеном на конкретном примере?

- Мне очень импонирует такой подход нашего губернатора и секретаря "Единой России" - именно вникать во все проблемы и видеть не только хорошее, но и замечать недостатки и глубоко реагировать на них. Что касается ситуации с записью, то действительно, обратил на это внимание Глеб Сергеевич. Безусловно, это недопустимо, но мы же должны понимать, почему это происходит – почему запись идет в конце месяца на следующий месяц полностью. Потому что желающих больше, чем возможностей у нашей поликлиники. И здесь важно понять, почему это происходит. Чаще всего бывает, что оборудование есть, но на нем некому работать. У нас в регионе есть очень хороший опыт заключения соглашений со студентами: они, обучаясь целевым образом, уже изначально обязуются пойти работать в какую-то определенную поликлинику или больницу. Мы будем сейчас развивать эту практику. Рассчитываем, что нам увеличат квоты в нашем медицинском институте.

- А какой мотив у студента идти в конкретную поликлинику? Там будет какая-то гарантированная финансовая поддержка?

- Да, безусловно. Целевой контракт предусматривает повышенную стипендию. Во-вторых, это гарантированное место работы и практика. И в данной ситуации часть средств за оплату учеба студента берет на себя регион. Это дополнительно к бюджетным местам. Допустим, не хватило несколько баллов на ЕГЭ ребенку, он может заключить целевой контракт. Это очень помогает муниципалитетам – они ищут своих ребят, своих школьников, проводят с ними работу, и те, кто готов поучиться, а потом вернуться работать, заключают такие соглашения. В прошлом году по инициативе губернатора у нас была введена новая программа – земские доктора могут переехать на работу в города на вакантную должность и получить миллион рублей на улучшение жилищных условий.

- Еще один важнейший вопрос – присвоение Нижнему Новгороду звания "Город трудовой доблести". Госдума уже готовит нормативную базу. Здесь что делают депутаты и "Единая Россия"?

- По инициативе "Единой России" был создан оргкомитет. И есть такие люди, которые сомневаются, надо нам это или нет. Но знаете, я была участником и увидела, как представители крупнейших предприятий, вузов, общественных объединений хотят этого. Это нужно нашим потомкам, потому что сейчас мы общаемся с ветеранами и помним их, а те, кто будут жить в следующем поколении, могут уже этого не увидеть. И присвоение такого заслуженного звания – часть большой патриотической работы. Важно не только получить его, но и проводить работу в школах, лишний раз рассказывать о подвигах людей, которые ценой своей жизни защищали родину и тех, кто ковал победу в тылу. Мы собираем подписи, люди готовы присоединиться.