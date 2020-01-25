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Политика

Владимир Паков: "Год службы в армии больше похож на поездку в санаторий"

29 января 2020 13:07  [141] Политика

Военный комиссар Нижегородской области в программе "Герои Волги" Владимир Паков рассказал Руслану Станчеву о важности патриотического воспитания, мероприятиях Года памяти и славы и возвращении престижа военной службы.

Начать разговор я хочу с темы неоднозначной — с переписывания исторических фактов. Не так давно отмечалось 75-летие освобождения советскими войсками Освенцима, и в СМИ обсуждались отдельные высказывания о том, что Вторую мировую войну Сталин и Гитлер развязали по договоренности. Вы что думаете по этому поводу?

Историю, к сожалению, часто переписывают в целях выгоды — иногда вопиющим образом, так, что просто волосы дыбом встают. Президент Владимир Путин уже говорил о необходимости рассекретить архивы тех времен  — мне кажется, что сейчас действительно настало время это сделать. Но правда многим не понравится.

В сети существуют масса информации — часто недостоверной, но публичной, которой доверяет молодежь. При этом на школьных уроках истории теме Великой Отечественной войны времени отводится совершенно недостаточно: когда-то ее изучали год, школьники знали поименно всех главнокомандующих. Сейчас мы постепенно начинаем возвращать самосознание народа-победителя, и это можно только приветствовать. Историю нельзя замалчивать — иначе мы потеряем не одно поколение.

Кроме СМИ и школ, как мне кажется, в эту работу должны включиться лидеры общественного мнения, ветераны...

Само собой, мы привлекаем к этой работе ветеранские организации — они проводят в школах уроки ОБЖ, "уроки мужества", участвуют в праздновании Дня знаний. Но людей, которые могут поведать об ужасах той войны, осталось не так много, и каждый такой урок — это настоящее событие. Ребятам интересно услышать эти истории от очевидцев событий, у них начинают гореть глаза, они начинают вспоминать какие-то семейные истории, рассказанные их бабушками и дедушками. В этом и есть суть патриотического воспитания.

Сейчас мы готовимся к празднованию 75-летия Победы. Проводятся интересные акции — например, "День солдатского письма": школьникам предлагается написать письмо родным, так, как это сделал бы солдат на фронте.

Какова роль родителей в патриотическом воспитании? Я знаю, что некоторые пересказывают своим детям истории военных лет, но далеко не у всех есть слова, время, а иногда и желание это делать. Насколько это важно?

На самом деле, школу не просто так называют вторым домом — дети проводят там большую часть времени, и поэтому именно на нее возлагается значительная часть воспитательных функций. Таковы современные реалии, и поэтому профессия учителя налагает на человека особую ответственность. Он должен принимать участие в воспитании молодежи.

Безусловно, это так. Но для того, чтобы хорошо воспитывать подрастающее поколение, учитель должен быть сытым. Об этом говорил Владимир Путин в послании Федеральному собранию — о важности поддержки учителей, особенно классных руководителей.

Это очень важно. Я окончил школу в 1987 году: с 4-го по 10-й класс у нас был бессменный классный руководитель — настоящая классная мама. Все свободное время она проводила с нами.

Как военный комиссар, вы знаете, что всегда находятся призывники, желающие уклониться от службы в армии. Раньше это зачастую было связано с "дедовщиной". Как обстоят дела сейчас?

Не согласен с тем, что так было всегда: в советские годы, как мы помним, служба в армии была делом чести. В "лихие" девяностые, конечно, служить не хотел никто — хотя и тогда были те, кто считал это своим долгом.

Сейчас ситуация понемногу выправляется — меняются бытовые условия, снова растет престиж. Сократился срок службы — когда она занимает год, это уже больше похоже на поездку в санаторий. Ну и, все-таки армия нужна тем, кто планирует идти на государственную и муниципальную службу: без нее, как известно, нельзя занимать определенные должности на протяжении десяти лет.

Это правда — мотивация работать в органах власти в последние годы серьезно выросла, и желающих работать там много.

И поэтому армия становится инструментом карьеры.

К слову, те, кто говорят, что в России агрессивная система воинской обязанности, забывают, например, про Израиль, где служат все без исключения, в том числе женщины.

На самом деле, в нашей стране одно из самых лояльных законодательств в сфере призыва. Есть масса возможностей получить отсрочку, а по окончании техникума или вуза появляется выбор — отслужить год по призыву или два года по контракту, с зарплатой. В сельских районах, где есть сложности и с работой, и с зарплатами, ребята с удовольствием идут служить.

В этом году мы чествуем тех, кто сражался в Великой Отечественной войне, однако ветераны других военных конфликтов тоже нуждаются в поддержке. Мне кажется, что "замыливание" важности их службы — это неправильно.

Я с вами согласен, и мы видим, как сейчас поменялось отношение к ребятам, которые выполняют свой воинский долг в Сирии. Нам необходимо вернуть нормальное восприятие ветеранов войны в Афганистане и чеченских войн — просто, видимо, должно пройти некоторое время, чтобы осознать произошедшее. Ведь, по сути, те, кто воевал на Северном Кавказе, спасли страну от развала.

На этой неделе в Нижегородской области начались мероприятия в рамках Года памяти и славы — в годовщину снятия блокады Ленинграда (27 января — ред.) прошел митинг в Шатках, где похоронена Таня Савичева. Что еще будет происходить? Вы, наверное, участвуете везде?

Конечно. Военный комиссариат, например, проводит мероприятия для детско-юношеского военно-патриотического движения "Юнармия". Также мы начали сбор фотографий для создания интерактивной "Дороги памяти" в Главном храме Вооруженных Сил. Мне бы не хотелось отдельно выделять какие-то мероприятия, поскольку все они важны, но понятно, что наиболее ответственной задачей является подготовка к Параду Победы.

Сейчас Нижний Новгород претендует на звание "Город трудовой доблести" мне кажется, это очень важная инициатива, которая поможет вернуть городу его историю. Вы наверняка участвуете в сборе подписей и можете рассказать, как относятся к этой идее жители.

Разумеется, мы активно вовлечены в эту работу, и, насколько мне известно, нижегородцы охотно голосуют за присвоение городу нового статуса. Ни для кого не секрет, что Горький был "кузницей Победы" и имеет полное право на получение звания.

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