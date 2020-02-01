Новый миниатюрный арт-объект появился в Нижнем Новгороде

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Новый арт-объект в виде миниатюрной комнаты нижегородского художника Ивана Серого появился в Холодном переулке. Об этом художник сообщил в соцсети Instagram.
Арт-объект можно обнаружить в кирпичной кладке дома №6.
В миниатюрной комнате с интерьером два персонажа. Один из них держит в руках рогатку, второй – прижимается к игрушке в углу.
"История о том, как рождается неравенство. Как повышенная чувствительность одной стороны вызывает искомое ощущение превосходства у другой", - пояснил Иван Серый.
Отметим, что в прошлом году Иван Серый также создал очередной арт-объект на ул.Крупской около пл.Лядова, но спустя всего несколько дней неизвестные его испортили.
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