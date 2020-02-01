Новый миниатюрный арт-объект появился в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: из соцсети Instagram

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Новый арт-объект в виде миниатюрной комнаты нижегородского художника Ивана Серого появился в Холодном переулке. Об этом художник сообщил в соцсети Instagram.

Арт-объект можно обнаружить в кирпичной кладке дома №6.

В миниатюрной комнате с интерьером два персонажа. Один из них держит в руках рогатку, второй – прижимается к игрушке в углу.

"История о том, как рождается неравенство. Как повышенная чувствительность одной стороны вызывает искомое ощущение превосходства у другой", - пояснил Иван Серый.

(фото из соцсети Instagram, Иван Серый)

Отметим, что в прошлом году Иван Серый также создал очередной арт-объект на ул.Крупской около пл.Лядова, но спустя всего несколько дней неизвестные его испортили.