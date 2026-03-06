Концепцию выставки к 130-летию Всероссийской ярмарки утвердили в Нижнем Новгороде

Фото:
Экспертное сообщество одобрило концепцию мультиформатной выставки "Великая Всероссийская" (6+), которая откроется в мае 2026 года в культурном центре "Пакгаузы". Проект станет ключевым событием к 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В обсуждении приняли участие представители музеев, вузов, архивов и туристической отрасли. Среди них — руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов, руководитель нижегородского кампуса НИУ ВШЭ Анна Бляхман, советник заведующего Волго-Вятским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина Анна Гор, генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов и другие специалисты.
Проект посвящен исторической Выставке 1896 года, которая проходила с 28 мая (9 июня) по 1 (13) октября. Подготовку и открытие курировал министр финансов Сергей Витте. Это была первая Всероссийская выставка, проведенная вне столиц, и крупнейшая за всю историю подобных мероприятий. Она стала единственной, получившей титул "Великой". Площадь экспозиции превышала 80 гектаров, было построено более 170 павильонов, а число посетителей превысило миллион человек, включая императорскую чету.
Министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова отметила, что работа над проектом ведется уже несколько лет и с каждым этапом становится все более содержательной. По ее словам, авторы раскрывают предпосылки проведения выставки, процесс подготовки и ее значение, а также прослеживают судьбу представленных тогда достижений промышленности, науки и культуры, их трансформацию и современные технологические продолжения. Отдельное внимание уделено людям, причастным к событию, среди которых были императоры, министры, архитекторы, ученые, изобретатели и деятели искусства.
Главная задача проекта — представить выставку 1896 года не только как важное историческое событие, но и как непрерывный процесс развития. Сценография будет выстроена по хронологии и объединит шесть разделов — от предпосылок и организации до современности и образа будущего.
Наталья Суханова добавила, что при подготовке концепции особое значение имели замечания и предложения экспертов, поскольку проект стремится деликатно соединить исторические артефакты и современные цифровые технологии.
Проект реализуется министерством культуры и министерством цифрового развития и связи Нижегородской области совместно с АНО "Горький Тех" и Нижегородским государственным художественным музеем при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
