Культура и отдых

Сергея Безрукова назначили худруком МХАТ им. Горького

06 марта 2026 14:17 Культура и отдых
Сергея Безрукова назначили худруком МХАТ им. Горького

Фото: Александр Воложанин

Народный артист Российской Федерации Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени М. Горького. Об этом в своем телеграм-канале сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Безруков уже имеет значительный опыт руководящей работы в театральной сфере. С января 2014 года актер театра и кино занимает должность художественного руководителя Московского Губернского театра. Кроме того, он ведет актерскую мастерскую во ВГИКе.

По словам Любимовой, артисту удается успешно совмещать административную и общественную деятельность с актерской карьерой и преподаванием.

Сергей Безруков также связан с Нижегородской областью семейными корнями. Его дед по материнской линии занимал руководящие должности в партийных и хозяйственных структурах в городе Лысково Горьковской области.

Бабушка артиста по материнской линии работала в Лыскове педагогом-воспитателем — преподавала в начальной школе и трудилась в детском саду.

Сам Безруков неоднократно говорил о своей любви к Нижнему Новгороду. Актер отмечал, что считает Нижегородскую область своей малой родиной.

Добавим, что сегодня же глава Минкульта РФ Ольга Любимова сообщила о назначении и.о. руководителя Школы-студии МХАТ Константина Хабенского. С октября 2021 года он занимает пост художественного руководителя МХТ имени Чехова.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

