Нижний сегодня: главные события дня Общество

Паромная переправа Павлово-Тумботино стала бесплатной по поручению губернатора

В связи с теплой зимой обострилась проблема, связанная с транспортной доступностью поселка Тумботино, сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Он добавил, что ему поступало очень много жалоб от жителей поселка. Глава региона также поручил минтрансу проанализировать возможность строительства постоянной переправы через Оку на данной территории.

Дело завели по факту гибели трех человек в ДТП в Ардатовском районе

Авария произошла 8 февраля. Водитель автомобиля отечественного производства - мужчина 1987 года рождения (стаж 2 года), не справился с управлением и наехал на дерево. В этом ДТП погибли 32-летний водитель, а также два пассажира — молодой человек (23 года) и 42-летний мужчина. Еще один 24-летний пассажир доставлен в лечебное учреждение.

Александр Сочнев избран главой МСУ Богородского района

В мае прошлого года предыдущего главу МСУ Богородского района Константина Пурихова госпитализировали после разбойного нападения, в декабре он сложил полномочия по состоянию здоровья. Кроме того, с января этого года Новинки присоединили к Нижнему Новгороду, теперь поселок относится к округу №35.

Управляющая компания в Сормовском районе подозревается в неперечислении 4 млн рублей на счета "Теплоэнерго"

Руководители одной из управляющих компаний Сормовского района, располагая денежными средствами на расчетном счете организации, поступившими от жителей обслуживаемых многоквартирных жилых домов, не перечисляли средства за услуги по теплоснабжению, чем причинили имущественный ущерб Теплоэнерго в размере более 4 млн рублей.

Нижегородская область претендует на проведение финала Кубка России по футболу

Нижегородская область подавала заявку на проведение на стадионе "Нижний Новгород" финального матча Олимп – Кубка России по футболу. Окончательное решение о месте проведения матча Российский футбольный союз объявит в конце февраля. Финал Олимп-Кубка России состоится 13 мая 2020 года.

Фестиваль стрит-арта "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне

В этом году мероприятие будет приурочено к 800-летию Нижнего Новгорода. Художники из разных городов России и зарубежья будут создавать новые стрит-арт объекты в разных частях города.

Застройщики из Беларуси хотят восстанавливать нижегородские ОКН и дороги

Строительные компании из Беларуси планируют участвовать в восстановлении объектов культурного наследия в Нижнем Новгороде и Арзамасе, а также строить нижегородские дороги. Также организации строительного комплекса Беларуси рассчитывают участвовать в возведении нижегородских социальных объектов.

Дело завели после ДТП в Городце, где погиб ребенок

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека" (ст.264 УК РФ). Трагедия произошла 9 февраля, когда 14-летний мальчик, катаясь на тюбинге, "вылетел" с откоса на проезжую часть дороги. Проезжавший в это время по дороге 25-летний водитель иномарки не успел затормозить и проехал по ребенку.

Организаторы AFP на "mega-party" в Нижнем Новгороде объявят место проведения фестиваля в 2020 году

Пользователи соцсети предполагают, что в 2020 году фестиваль пройдет не в поселке Большое Козино Балахнинского района, как это было несколько лет подряд, а, возможно, уже на другой территории. Представители фестиваля сообщили, что они прощаться не собираются.

Парк Славы в Автозаводском районе благоустроят к 9 мая

Благоустройство предусматривает ремонт монумента, восстановление мозаики, замену покрытия на площади 10 тысяч кв.м., ремонт освещения, восстановление газонов, посадку деревьев, кустарников и организацию цветников.

АСВ приступило к продаже имущества обанкротившегося банка "Ассоциация"

Средства от продажи имущества обанкротившегося банка пойдут на выплату долгов перед вкладчиками. За выплатой страхового возмещения на сумму 5,7 млрд рублей могли обратиться около 14 тысяч вкладчиков, в том числе 750 малых предприятий на сумму 213 млн рублей. До отзыва лицензии в кредитном портфеле банка находилось 127 договоров по льготным ставкам (6,5% и 8,5% годовых) с общим остатком ссудной задолженности на сумму 2,6 млрд рублей.

Защитники зоопарка "Мишутка" планируют обратиться за помощью к Шнурову, Лагутенко и Ди Каприо

Представитель инициативной группы сообщила, что активисты хотят обратиться к "звездам" с просьбой о помощи в защиту зоопарка, который сейчас ликвидируют.

Более 60 школ и 150 детских садов планируется отремонтировать в Нижегородской области 2020 году

В 2020 году предусмотрен капитальный ремонт в 61 муниципальной образовательной организации, в том числе комплексный капитальный ремонт в семи школах, а ремонт по отдельным видам работ в 54 школах. Объем финансирования программы в этом году составит почти 1,5 млрд рублей.