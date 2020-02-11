Последние новости рубрики Культура и отдых
13 февраля 2020 09:45  [86] "Небесный ЗАГС" будет работать в нижегородском ТРК "НЕБО" 14 февраля
12 февраля 2020 18:36  [934] "Шуховскую башню" около Дзержинска хотят сделать объектом нижегородского круизного туризма
12 февраля 2020 17:14  [685] Акция "Дарите книги с любовью!" пройдет в нижегородских библиотеках 14 февраля
11 февраля 2020 13:17  [929] Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля по созданию граффити на фасадах домов
11 февраля 2020 12:21  [967] Чемпионат России по киберспорту пройдет в Нижнем Новгороде в мае
10 февраля 2020 15:48  [943] Конкурс детских театров моды "Карнавал для Золушки" пройдет в Нижнем Новгороде 15 февраля
10 февраля 2020 14:56  [1327] Фестиваль стрит-арта "Место" пройдет в Нижнем Новгороде в июне
10 февраля 2020 13:49  [1096] Организаторы AFP на "mega-party" в Нижнем Новгороде объявят место проведения фестиваля в 2020 году
07 февраля 2020 17:28  [1184] Кванториум открылся в Дивеевском районе
07 февраля 2020 11:35  [1008] "Рок Чистой Воды" пройдет в Нижнем Новгороде в июле 2020 года
Культура и отдых

"Небесный ЗАГС" будет работать в нижегородском ТРК "НЕБО" 14 февраля

13 февраля 2020 09:45  [86] Культура и отдых

"Небесный ЗАГС" будет работать в нижегородском ТРК "НЕБО" в День всех влюблённых, 14 февраля. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

В День святого Валентина каждой влюблённой паре будет предоставлена возможность зарегистрировать свой союз прямо в "НЕБЕ". Под марш Мендельсона влюбленные смогут пройти по красной ковровой дорожке к свадебной арке, где их встретит настоящий регистратор. Он выпишет влюблённым свидетельство о заключении брака в "НЕБЕ". Посетители, пришедшие в торгово-развлекательный комплекс "НЕБО" со своей второй половинкой, смогут торжественно признаться друг другу в своих чувствах.

В этот день в ТРК "НЕБО" огромные медведи будут дарить подарки всем влюбленным парам. Каждый сможет сфотографироваться на память с большими мишками. На пятом этаже будет установлена романтическая фотозона.

"День всех влюбленных - праздник любви. В торгово-развлекательном комплексе "НЕБО" расположены более 300 известных мировых и российских брендов, пользующихся популярностью у покупателей, где каждый может без труда подобрать подарок для своей второй половинки, а в завершение вечера - подарить романтический ужин в одном из ресторанов на пятом этаже центра", - рассказала о предстоящем событии директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

Небесный "ЗАГС" расположится на первом этаже около главной сцены. Регистрация небесных союзов начнётся 14 февраля в 17:00.

(12+)

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph