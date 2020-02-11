"Небесный ЗАГС" будет работать в нижегородском ТРК "НЕБО" 14 февраля Культура и отдых

"Небесный ЗАГС" будет работать в нижегородском ТРК "НЕБО" в День всех влюблённых, 14 февраля. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью торгово-развлекательного комплекса.

В День святого Валентина каждой влюблённой паре будет предоставлена возможность зарегистрировать свой союз прямо в "НЕБЕ". Под марш Мендельсона влюбленные смогут пройти по красной ковровой дорожке к свадебной арке, где их встретит настоящий регистратор. Он выпишет влюблённым свидетельство о заключении брака в "НЕБЕ". Посетители, пришедшие в торгово-развлекательный комплекс "НЕБО" со своей второй половинкой, смогут торжественно признаться друг другу в своих чувствах.

В этот день в ТРК "НЕБО" огромные медведи будут дарить подарки всем влюбленным парам. Каждый сможет сфотографироваться на память с большими мишками. На пятом этаже будет установлена романтическая фотозона.

"День всех влюбленных - праздник любви. В торгово-развлекательном комплексе "НЕБО" расположены более 300 известных мировых и российских брендов, пользующихся популярностью у покупателей, где каждый может без труда подобрать подарок для своей второй половинки, а в завершение вечера - подарить романтический ужин в одном из ресторанов на пятом этаже центра", - рассказала о предстоящем событии директор по связям с общественностью ТРК "НЕБО" Анна Волкова.

Небесный "ЗАГС" расположится на первом этаже около главной сцены. Регистрация небесных союзов начнётся 14 февраля в 17:00.

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