Главврач перинатального центра Дзержинска отстранена от должности в связи с расследованием гибели младенца Общество

Александр Бастрыкин Фото: с сайта sledcom.ru

Главврач перинатального центра Дзержинска отстранена от должности в связи с расследованием гибели младенца. Поводом к проведению следственных действий стал прием граждан. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве 13 февраля 2020 года. В столицу на встречу с главой ведомства приехали жители Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Томской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

Родители из Нижегородской области обратились к Александру Бастрыкину, выразив несогласие с выводами судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти их новорожденного ребенка в больнице Дзержинска. В конце мая 2018 года родители настояли на выписке малыша из перинатального центра, оформив добровольный отказ от лечения. На следующий день после выписки состояние здоровья мальчика резко ухудшилось, после чего наступила смерть. По мнению заявителей, уголовное дело расследуется крайне медленно, что может привести к истечению сроков давности. Александр Бастрыкин поручил как можно скорее завершить расследование уголовного дела и направить его в суд.

В пресс-службе правительства Нижегородской области сообщили, что главный врач перинатального центра Дзержинска отстранена от занимаемой должности с 10 февраля на время проведения следственных действий.

"Минздрав региона проводит повторную внутреннюю проверку. Со своей стороны мы оказываем всю необходимую поддержку следственным органам, так как сами заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании этого случая", - прокомментировал замгубернатора региона Андрей Гнеушев.

Отметим, что на сайте перинатального центра указано, что главврачом является Надежда Рыжова.