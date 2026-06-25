Ошибки при оформлении кредита: что нужно знать, чтобы не попасть в долговую яму Общество

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Оформление кредита — важный процесс, требующий внимательности и ответственности. Ошибки могут привести к финансовым трудностям, ухудшению кредитной истории и дополнительным расходам. Рассмотрим топ-10 распространённых ошибок при оформлении кредита и способы их избежать.

1. Нерациональное использование заёмных средств

Часто люди берут кредит на импульсивные покупки или предметы, которые не принесут долгосрочной пользы. Например, дорогие вещи, статусные аксессуары или мероприятия, не имеющие значимого эффекта. Заёмные деньги стоит использовать только в тех случаях, когда они действительно необходимы и принесут ощутимую выгоду. Это может быть инвестиция, которая поможет заработать, или решение острой проблемы, которая требует немедленного вмешательства.

2. Неверная оценка финансовых возможностей

Одна из частых ошибок — не учитывать все ежемесячные расходы, такие как коммунальные платежи, питание, транспорт и другие обязательства. Комфортно, когда платежи по кредиту не превышают 30−40% от дохода. Если же они составляют 50% и более, риск просрочек значительно возрастает. Важно заранее рассчитать, сколько вы можете позволить себе тратить на кредит, и оставить запас на непредвиденные ситуации.

3. Поверхностное изучение договора

Многие подписывают кредитный договор, не вникая в его детали из-за сложного языка или спешки. В договоре могут быть скрытые комиссии, условия страховки, штрафы за просрочку или нюансы досрочного погашения. Рекомендуется заранее ознакомиться с текстом договора и, при необходимости, проконсультироваться с независимым специалистом. Это поможет избежать неприятных сюрпризов и защитить свои интересы.

4. Фокус только на процентной ставке

Некоторые считают, что низкая процентная ставка — гарантия выгоды, и игнорируют другие расходы, такие как комиссии за обслуживание счёта, СМС-информирование и платные дополнительные услуги. Иногда рекламируемая низкая ставка действует не весь срок кредита или применяется только к части долга. Чтобы оценить реальную стоимость кредита, используйте кредитный калькулятор и учитывайте все дополнительные расходы.

5. Погоня за низким ежемесячным платежом

Иногда заёмщики соглашаются на длительный срок кредита, чтобы уменьшить ежемесячные выплаты. Однако в итоге переплата по процентам оказывается значительно больше. Важно найти баланс между размером ежемесячного платежа и общей стоимостью кредита.

6. Игнорирование дополнительных комиссий и навязываемых услуг

Банки часто включают в договор платные опции, такие как страхование жизни, от которых можно отказаться по закону. Внимательно читайте раздел с дополнительными услугами и оценивайте, действительно ли они вам необходимы. Это поможет сэкономить деньги и избежать ненужных расходов.

7. Невнимательное отношение к условиям досрочного погашения

Не все заёмщики внимательно изучают условия досрочного погашения кредита. Важно узнать, есть ли мораторий на досрочное погашение, комиссия за это действие и как пересчитываются проценты. В некоторых случаях при аннуитетных платежах досрочное погашение в конце срока может не дать значительной экономии.

8. Оформление нескольких кредитов одновременно

Накопление нескольких кредитов усложняет обслуживание долга. Растут обязательные платежи, выше риск просрочек, и сложнее управлять финансами. Если вам нужна ещё одна сумма, рассмотрите возможность рефинансирования — объединения всех долгов в один кредит на более выгодных условиях.

9. Пропуск платежей или невнимательное отношение к графику

Даже небольшая просрочка может привести к штрафам и пеням, что увеличивает общий долг. Регулярные нарушения графика платежей серьёзно портят кредитную историю. Планируйте взносы заранее и учитывайте, что банки могут не работать в праздничные дни.

10. Не закрытие счёта после полного погашения

После погашения кредита важно официально закрыть связанный банковский счёт и отключить платные услуги, такие как годовое обслуживание и СМС-информирование. В противном случае банк продолжит начислять комиссии, что может привести к дополнительным расходам.

Заключительные советы

Перед подачей заявки на кредит проверьте свою кредитную историю. Иногда в ней могут быть ошибки, которые снижают шансы на одобрение или ухудшают условия. Исправление таких ошибок может повысить ваши шансы на получение кредита на выгодных условиях.

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов Государственного университета управления Максим Чирков рассказал 360.ru, что многие заёмщики переоценивают свои силы и не могут справиться с обслуживанием кредита. Это может привести к штрафным санкциям и дополнительным расходам. Иногда россияне берут потребительский кредит вместо автокредита или ипотеки, потому что это проще, но это приводит к переплате из-за высоких процентных ставок.

Внимательное чтение договора также важно. Мелкий шрифт может скрывать условия, которые могут негативно повлиять на ваше финансовое положение. Финансовые организации иногда используют мелкий шрифт для маскировки невыгодных условий.

Завышение дохода при оформлении кредита — рискованная стратегия. Банк оценивает вашу способность обслуживать кредит, и завышение дохода может привести к невозможности выполнить обязательства. Важно предусматривать изменения в доходах и рассчитывать на разные сценарии развития событий.

Рефинансирование кредита может быть полезным, особенно если текущие процентные ставки ниже. Это позволяет объединить все долги в один кредит на более выгодных условиях и упростить управление финансами.