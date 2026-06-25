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Общество

Тревел-шоу о малых городах запускают в Нижегородской области

25 июня 2026 08:34 Общество
Тревел-шоу о малых городах запускают в Нижегородской области

Фото: новостная платформа Дзен

Видеошоу о путешествиях по малым городам региона запускают в Нижегородской области. Проект реализуется в рамках сотрудничества регионального правительства и Дзен и стал продолжением инициативы «Земля создателей», посвященной локальной культуре, ремеслам и туризму. Об этом сообщила пресс-служба новостной платформы.

Ранее в рамках проекта были опубликованы гиды по шести городам региона — Арзамасу, Городцу, Дивееву, Выксе, Чкаловску и Богородску. В них собраны советы для путешественников, информация о достопримечательностях, культурных пространствах и гастрономических локациях.

Новый этап включает видеошоу из четырех эпизодов. Первый выпуск уже вышел и посвящен Выксе — городу с промышленной историей, современной культурной средой и народными промыслами. Следующие серии расскажут об Арзамасе, Городце и Нижнем Новгороде. Премьеры будут выходить еженедельно по пятницам.

Также в рамках второго этапа проекта также создан подробный гид по Нижнему Новгороду — седьмой по счету путеводитель «Земли создателей». Он размещен на главной странице платформы в рубрике «Гид по городам» и состоит из пяти материалов.

Кроме того, на канале появилась отдельная рубрика «Выкса-фестиваль 2026» (0+), где собраны публикации о событиях мероприятия, арт-объектах, культурной программе, городских маршрутах и людях, формирующих современную культурную среду города. В дни проведения фестиваля в центре Выксы был установлен арт-объект «Путеводная звезда», символизирующий навигацию по культурным и историческим точкам.

Напомним, правительство Нижегородской области и новостная платформа Дзен заключили соглашение о сотрудничестве в сфере информационного продвижения общественной и культурной деятельности региона. Соглашение предусматривает взаимодействие сторон по продвижению культурных, общественных и событийных проектов региона.

Ранее мы публиковали программу празднования Дня молодежи (0+) в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Туризм Шоу
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