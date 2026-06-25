Нижегородцы смогут увидеть аэростаты в небе с 25 по 28 июня Общество

Фото: Нижний 800

Чемпионат по воздухоплавательному спорту пройдет с 25 по 28 июня под Нижним Новгородом. Об этом сообщает Telegram-канал клуба SharNN.

В рамках события ожидаются четыре вечерних полета аэростатов. Однако их количество будет зависеть от погодных условий.

Старт запланирован в Борской пойме. Взлетать аэростаты будут с 19:40 до 20:10, а приземляться — до 21:00. Точные координаты огласят в день полета, многое будет зависеть от направления ветра.

Согласно прогнозу погоды, 25 июня в регионе ожидаются осадки. По этой причине состоится полет или нет — решат сегодня до 16:00. На следующие два дня сведения от синоптиков более благоприятные, так что запуски должны состояться. О полете 28 июня станет известно позднее.

«Важно: решение о полете принимается каждым пилотом самостоятельно, из сообщений безопасности пилот может взлететь раньше, задержать взлет или отменить полет», — заявили организаторы.

Ранее мы сообщали о том, что фестиваль «Большая Театральная» (6+) пройдет в Нижнем Новгороде 26−28 июня.