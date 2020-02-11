Нижегородский водоканал ищет сотрудников

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Более 150 новых сотрудников готов принять на работу Нижегородский водоканал. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На Водоканале открыты вакансии как по рабочим специальностям, так и по инженерно-техническим.
"В настоящее время штатная численность предприятия составляет 3500 сотрудников. В 2019 году был введен ряд новых вакансий и дополнительных рабочих мест на водопроводных и канализационных участках и станциях города", - сказала начальник отдела подбора и развития персонала АО "Нижегородский водоканал" Юлия Маринина.
"Новые сотрудники требуются для обеспечения постоянной и бесперебойной работы всех производственных участков и отделов, а также решения новых сложных и амбициозных задач. Будем рады видеть вас в нашей компании", - добавила она.
На предприятии требуются:
- слесари аварийно-восстановительных работ;
- электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования;
- машинисты насосных установок;
- слесари по ремонту автомобилей;
- рабочие по комплексному обслуживанию зданий;
- операторы хлораторных установок;
- машинисты экскаваторов;
- электрогазосварщики;
- операторы на отстойниках;
- гладильщики;
- инженеры-метрологи;
- слесари-ремонтники;
- пробоотборщики;
- трактористы;
- токари;
- мастера;
- водители.
Вакансии есть в подразделениях, расположенных в разных районах города. Можно выбрать наиболее близкий к вашему дому участок, а также наиболее удобный график работы: посменно либо стандартная пятидневка. С первого дня работы сотрудники оформляются по трудовому кодексу РФ. Дополнительно водоканал предлагает гибкую систему премирования, а также дополнительное медицинское страхование.
Подробную информацию о вакансиях можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Вакансии". А также по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.
СПРАВКА:
АО "Нижегородский водоканал" - одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями "Слудинская" и "Малиновая гряда" с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.
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