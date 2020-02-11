Нижегородский водоканал ищет сотрудников Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Более 150 новых сотрудников готов принять на работу Нижегородский водоканал. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На Водоканале открыты вакансии как по рабочим специальностям, так и по инженерно-техническим.



"В настоящее время штатная численность предприятия составляет 3500 сотрудников. В 2019 году был введен ряд новых вакансий и дополнительных рабочих мест на водопроводных и канализационных участках и станциях города", - сказала начальник отдела подбора и развития персонала АО "Нижегородский водоканал" Юлия Маринина.

"Новые сотрудники требуются для обеспечения постоянной и бесперебойной работы всех производственных участков и отделов, а также решения новых сложных и амбициозных задач. Будем рады видеть вас в нашей компании", - добавила она.

На предприятии требуются:

- слесари аварийно-восстановительных работ;

- электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования;

- машинисты насосных установок;

- слесари по ремонту автомобилей;

- рабочие по комплексному обслуживанию зданий;

- операторы хлораторных установок;

- машинисты экскаваторов;

- электрогазосварщики;

- операторы на отстойниках;

- гладильщики;

- инженеры-метрологи;

- слесари-ремонтники;

- пробоотборщики;

- трактористы;

- токари;

- мастера;

- водители.



Вакансии есть в подразделениях, расположенных в разных районах города. Можно выбрать наиболее близкий к вашему дому участок, а также наиболее удобный график работы: посменно либо стандартная пятидневка. С первого дня работы сотрудники оформляются по трудовому кодексу РФ. Дополнительно водоканал предлагает гибкую систему премирования, а также дополнительное медицинское страхование.



Подробную информацию о вакансиях можно получить на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Вакансии". А также по телефону кадровой службы Нижегородского водоканала 246-99-24.

СПРАВКА:

АО "Нижегородский водоканал" - одно из крупнейших предприятий Российской Федерации в области водоснабжения и водоотведения. Нижегородский водоканал обслуживает более 1,3 миллиона потребителей в г. Нижний Новгород и Кстовском районе. Общая протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 3500 километров. Среднее количество поставляемой питьевой воды составляет 130 миллионов кубических метров в год. Водоснабжение нагорной части Нижнего Новгорода осуществляется двумя водопроводными станциями "Слудинская" и "Малиновая гряда" с водозаборами из реки Ока. Заречную часть города снабжает водой Ново-Сормовская водопроводная станция с водозабором из реки Волга. Существующие на Нижегородском водоканале схемы очистки поверхностных вод позволяют получать гарантированное качество питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН. Очистка сточных вод производится на Нижегородской станции аэрации. Объем сточных вод, принимаемых на очистные сооружения, составляет более 250 миллионов кубических метров в год. Предприятие является членом Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения.