Последние новости рубрики Экономика
27 января 2026 14:59Проект туркомплекса "Печерские пески" прошел негосударственную экспертизу
27 января 2026 12:40ВТБ увеличил число зарплатных клиентов-физлиц в Нижегородской области на 11%
26 января 2026 17:11У нижегородской оконной компании выросла выработка благодаря "Производительности труда"
26 января 2026 16:14МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли
26 января 2026 13:26Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
26 января 2026 10:17Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
26 января 2026 09:5586% нижегородцев планируют поменять работу в 2026 году
25 января 2026 15:23Нижегородские студенты могут претендовать на стипендию в 10 тысяч рублей
25 января 2026 12:20Зарплаты нижегородских коллекторов выросли на 58%
Экономика

Проект туркомплекса "Печерские пески" прошел негосударственную экспертизу

27 января 2026 14:59 Экономика
Проект туркомплекса Печерские пески прошел негосударственную экспертизу

Фото: минград Нижегородской области

Проект строительства первой очереди туристического комплекса "Печерские пески" в Нижнем Новгороде успешно прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Заключение с положительным результатом было выдано 26 января 2026 года экспертной организацией ООО "Проммаш Тест Экспертиза". Застройщиком выступает компания ООО "Инвестстройресурс". Объект разместится на полуострове Печерские пески в районе Гребного канала.

Напомним, в декабре 2025 года региональный минград согласовал застройщику архитектурно-градостроительный облик первой очереди строительства туристического комплекса: 13 гостиничных корпусов высотой в один и два этажа, СПА-центр с рестораном, конференц-зал, административно-бытовой корпус, а также пункты проката и контрольно-пропускные пункты. Кроме того, проект предусматривает возведение инженерной инфраструктуры, включая трансформаторные подстанции и котельную.

Ранее сообщалось, что научный центр с кафе и парковкой возведут на набережной Гребного канала.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Гостиницы Гребной канал Строительство
