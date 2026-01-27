Проект туркомплекса "Печерские пески" прошел негосударственную экспертизу Экономика

Фото: минград Нижегородской области

Проект строительства первой очереди туристического комплекса "Печерские пески" в Нижнем Новгороде успешно прошел негосударственную экспертизу. Об этом сообщается в ЕГРЗ.

Заключение с положительным результатом было выдано 26 января 2026 года экспертной организацией ООО "Проммаш Тест Экспертиза". Застройщиком выступает компания ООО "Инвестстройресурс". Объект разместится на полуострове Печерские пески в районе Гребного канала.

Напомним, в декабре 2025 года региональный минград согласовал застройщику архитектурно-градостроительный облик первой очереди строительства туристического комплекса: 13 гостиничных корпусов высотой в один и два этажа, СПА-центр с рестораном, конференц-зал, административно-бытовой корпус, а также пункты проката и контрольно-пропускные пункты. Кроме того, проект предусматривает возведение инженерной инфраструктуры, включая трансформаторные подстанции и котельную.

