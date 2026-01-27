Для школьников нижегородского судостроительного кластера провели интеллектуально-спортивную игру Экономика

Для пятиклассников школ нижегородского судостроительного кластера прошла районная интеллектуально-спортивная игра "С чего начинается судостроение?". Условия для подготовки высококвалифицированных работников в сфере авиа- и судостроения, а также инновационного транспорта создаются в поддержку национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".

В организации мероприятия принял участие судостроительный завод "Красное Сормово". За два часа ребята прошли маршрут по станциям, где судостроение раскрывалось с разных сторон: от терминов и "корабельных" профессий до спуска судна на воду, морских узлов, определения координат по звёздам и сборки корабля в оригами. Были и задания на смекалку, и спортивные испытания, и "Робобол" — мастер-класс по управлению судном на воде. Как отметили организаторы, в состязании были важны не только знания, но и умение работать в команде.

Все команды-участники получили грамоты и подарки от Нижегородской верфи.

Напомним, национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" ("Производство транспорта") направлен на кратное увеличение производства ключевых видов транспортной техники: гражданских самолётов и вертолётов, судов и морской техники, высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, а также электромобилей, включая гибридные модели. Основная цель проекта - обеспечить технологический суверенитет в транспортном машиностроении за счёт внедрения новых отечественных технических решений и развития инновационных технологий.