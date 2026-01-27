Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
27 января 2026 16:56Для школьников нижегородского судостроительного кластера провели интеллектуально-спортивную игру
27 января 2026 15:22ВТБ фиксирует рекордный рост интереса инвесторов к серебру
27 января 2026 14:59Проект туркомплекса "Печерские пески" прошел негосударственную экспертизу
27 января 2026 13:18Арзамасский производитель металлоконструкций стал участником федпроекта "Производительность труда"
27 января 2026 12:40ВТБ увеличил число зарплатных клиентов-физлиц в Нижегородской области на 11%
26 января 2026 17:11У нижегородской оконной компании выросла выработка благодаря "Производительности труда"
26 января 2026 16:14МТС признана лидером в сфере трудоустройства студентов в телеком-отрасли
26 января 2026 13:26Реструктуризация долгов или банкротство: эксперт объяснил, что выгоднее
26 января 2026 11:17Почти 33 тысячи мигрантов получили разрешение на работу в Нижегородской области
26 января 2026 10:17Кадровый центр помог найти работу более 2,8 тысячи молодых нижегородцев
Экономика

Для школьников нижегородского судостроительного кластера провели интеллектуально-спортивную игру

27 января 2026 16:56 Экономика
Для школьников нижегородского судостроительного кластера провели интеллектуально-спортивную игру

Для пятиклассников школ нижегородского судостроительного кластера прошла районная интеллектуально-спортивная игра "С чего начинается судостроение?". Условия для подготовки высококвалифицированных работников в сфере авиа- и судостроения, а также инновационного транспорта создаются в поддержку национального проекта "Промышленное обеспечение транспортной мобильности".

В организации мероприятия принял участие судостроительный завод "Красное Сормово". За два часа ребята прошли маршрут по станциям, где судостроение раскрывалось с разных сторон: от терминов и "корабельных" профессий до спуска судна на воду, морских узлов, определения координат по звёздам и сборки корабля в оригами. Были и задания на смекалку, и спортивные испытания, и "Робобол" — мастер-класс по управлению судном на воде. Как отметили организаторы, в состязании были важны не только знания, но и умение работать в команде.

Все команды-участники получили грамоты и подарки от Нижегородской верфи.

Напомним, национальный проект "Промышленное обеспечение транспортной мобильности" ("Производство транспорта") направлен на кратное увеличение производства ключевых видов транспортной техники: гражданских самолётов и вертолётов, судов и морской техники, высокоскоростного железнодорожного подвижного состава, а также электромобилей, включая гибридные модели. Основная цель проекта - обеспечить технологический суверенитет в транспортном машиностроении за счёт внедрения новых отечественных технических решений и развития инновационных технологий.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Красное Сормово Нацпроект школьники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных