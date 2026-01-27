Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
ВТБ фиксирует рекордный рост интереса инвесторов к серебру

27 января 2026 15:22 Экономика
ВТБ фиксирует рекордный рост интереса инвесторов к серебру

Фото: Алексей Охорзин/ предоставлено ВТБ

По данным ВТБ, по итогам 2025 года российский рынок инвестиционного серебра продемонстрировал беспрецедентную динамику как в ценовом выражении, так и по показателям вовлеченности розничных инвесторов. Количество обезличенных металлических счетов (ОМС) с серебром в банке выросло на 36%. А объем драгоценного металла на таких счетах увеличился на 51%.

За 2025 год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года уже прибавила 21%, согласно данным ЦБ РФ. Стремительный рост цены закономерно привлекает повышенное внимание инвесторов. Цена на металл, устанавливаемая Банком России, по состоянию на 24 января 2026 года составляет 227,94 рубля за грамм.

"Прошлый год стал переломным в восприятии серебра как стратегического актива для сохранения и приумножения капитала. Рекордные темпы роста котировок сопровождаются структурным увеличением спроса со стороны частных инвесторов. Серебро начинает превращаться из нишевого инструмента в один из ключевых активов для диверсификации портфеля", – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
ВТБ Инвестиции
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных