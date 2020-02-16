Павел Корчагин: "В этом году я бы отдал предпочтение доллару, российским акциям и корпоративным облигациям" Экономика

Управляющий компании "Финам" в Нижнем Новгороде Павел Корчагин в программе "Герои Волги" рассказал Руслану Станчеву об инвестировании, финансовой "подушке безопасности" и нацпроектах.

- Смена правительства в России повлияла на рынки? Кто-то говорит о том, что сильно не повлияло или у вас другие оценки?

- Да, сильно не повлияло. Повлияло краткосрочно на российский рынок акций и курс доллара. Доллар минут на 15 укрепился, но потом все отыгралось назад. После смены правительства наш рынок показывал неплохой рост. Я не связываю это конкретно со сменой российского правительства, потому что несколько фактором этому способствовали.

Многие участники рынка надеются на то, что смена правительства даст толчок экономическому росту и продвижению.

- Все с этим связывают надежды, но есть и другая точка зрения. Обратная. Кто-то считает, что бывший главный "налоговик" стал премьер-министром и те подходы, собрать максимальное количество денег, вне всякого сомнения, делает бизнес внимательнее к действиям в длинной перспективе – в инвестициях. Не случится ли изменений налогового режима, не будет ли поставлен тотальный учет Сбербанк-онлайн? Повлияет на самозанятых людей, которые пока не спешат платить налоги. Здесь как?

- Думаю, что оценивать премьер-министра нужно по прошествии времени. А если хотим строить прогнозы, то следует посмотреть на успехи Налоговой службы. Судя по его прежнему месту работы, можно сказать, что человек может добиваться целей.

Вопрос снижения налогов будет так или иначе рассматривается, только после того, как все их начнут платить в должном объеме. Много бизнеса находится в "серой" зоне. Конечно, компаниям, которые работают в "чистом" сегменте, сложно конкурировать с теми, кто не доплачивает налоги - им проще демпинговать и диктовать свои условия.

- Пока идет процесс "обеливания" российского бизнеса, нагрузка растет, но это благая задача?

- На самом деле, налоговая нагрузка не увеличивается на бизнес. Налоги никто не повышает.

- Налоги есть и их нужно платить…

- И это правильно. Какие-то лазейки еще остались, но в конечном итоге и они закроются.

- Еще одна тема, которая повлияет на мировую и российскую экономику – китайский коронавирус и закрытие предприятий в Китае. Китайская экономика – один из локомотивов мировой экономики. Больше месяца там предприятия не работают, города изолированы карантинами – все это в будущем приведет мировую экономику к рецессии, а мы окажемся в незащищенной форме. Разделяете такое мнение?

- Считаю, что влияние коронавируса – несколько преувеличено и те события, которые происходят, в том числе, и на финансовых рынках, упреждающая реакция. И, на мой взгляд, сильная. Если мы говорим вообще о ситуации на финансовом рынке, то я бы эти колебания использовал для наращивания позиций. Как это не парадоксально, чем хуже будет ситуация в экономике, тем лучше будет ситуация на финансовом рынке. Потому что главный двигатель финансовых активов и цен на них – это федеральная резервная система США. Она сейчас вливает ликвидность в рынок и чем больше угроз для мировой экономики, тем больше они дадут денег. Никто не заинтересован в том, чтобы рынки упали.

- Сколько можно бесконечно печатать деньги? Это однажды должно же закончиться?

- Печатание денег – это нормальный процесс. Что значит рост экономики и рост ВВП? Это значит, что продукции выпускается больше, услуг оказывается больше, а под эти товары и услуги нужны новые деньги.

Они сейчас печатают деньги и делают это в расчете на то, что когда-нибудь экономика себя будет чувствовать нормально, и все эти большие напечатанные объемы – переварятся в экономике. Может наступить кризис, фискальные стимулы не будут помогать экономическому росту. Это будет большой проблемой.

- Тема нацпроектов, о которых сейчас говорят на всех уровнях – серьезнейшее вложение государства, большая программа… Как процесс по нацпроектам запустился в стране и в Нижегородской области?

- Пока он отстает по графикам. Надеюсь, эта цель будет достигнута. Одно дело – цель, другое – результат. Цель хорошая, и, конечно, хотелось бы, чтобы она была завершена успешно. Первый рецепт, как можно выйти из кризиса и перезапустить экономику – это дать людям работу, построить дороги и обеспечить условия для роста производительности труда и увеличения доходов.

- Формат некоего стартапа прошел. Проекты имеют отложенный эффект, на это же уходят годы. Какой горизонт: 5-15 лет? Какой эффект от нацпроектов, на какую перспективу нам стоит рассчитывать?

- Если мы говорим об окупаемости этих проектов, то некоторые проекты могут окупаться десятилетиями. Эти вложения будут работать долго и имеют большую социальную направленность. Как Олимпиада в Сочи. Там же тоже были колоссальные вложения, но сейчас все могут приехать спокойно в этот курортный город и воспользоваться всем тем, что там было построено.

- Международные банки, которые скептически относились к России, вдруг неожиданно предсказывают российскому фондовому рынку и рублю еще год роста. С чем связано?

- Это связано с нашей стабильной бюджетной ситуацией. У нас большие золотовалютные резервы, низкий уровень долга. У нас снижается зависимость от нефтегазовых доходов. Да, формально мы находимся на нижней ступени инвестиционного рейтинга, но де-юре наши долги и наши финансовые инструменты очень качественные. Поэтому многие инвестбанкиры оценили это, и с удовольствием вкладывают деньги в российские бумаги. Более того, российские облигации, за вычетом инфляции, имеют реальную доходность, и она одна из лучших на развивающихся рынках. Лучше нас, по-моему, только Бразилия. Остальные все страны по реальной доходности меньше, поэтому иностранцы при росте курса доллара с удовольствием сюда "гонят" доллары, продают их и покупают наши инструменты.

- В целом у нас позиции неплохие и есть надежды на улучшение экономической ситуации?

- Фондовый рынок иногда оторван от экономики. Но если говорить о коронавирусе, полагаю, что он не сильно повлияет на экономику.

- Что скажете о споре ЦБ и министерства экономического развития, когда одни за стабилизацию ставок, а другие за то, чтобы дать возможность людям брать кредиты. С одной стороны все закредитованы, с другой стороны мы понимаем, что чем больше у людей денег, даже если они заемные, они их больше тратят. Кто в этом споре прав? Смотрю, доля одобренных заявок в 2019 году упала до двухлетнего минимума.

- Думаю, здесь есть золотая середина. ЦБ меньше одобряет заявок, сейчас банки больше сосредоточены на качестве выдаваемых займов. Для банковской системы может сложиться не очень хорошая ситуация, когда произойдут массовые дефолты по займам, выданным по обеспеченным кредитам. Это потребует от Центрального банка реакции и поддержки. Здесь важен разумный баланс.

Многие покупают товары и недвижимость в кредит. Это помогает экономике развиваться, но слишком сильно залезать в кредит не стоит. Более того, мы на своих образовательных мероприятиях стараемся людей ориентировать на то, чтобы они пользовались кредитами грамотно, и не позволяли себе покупать какие-то вещи в кредит на основе спонтанных решений.

- Компания "Финам", в которой вы работаете, вне всякого сомнения, уважаемая компания с большим бэкграундом и репутацией. Мне интересна ваша экспертиза на предмет нововведений в законы, о которых мы можем не знать, и которые могут повлиять на кошелек простого жителя. На что нужно обратить внимание?

- Что касается законодательства, то изменились некоторые налоговые моменты, которые связаны с декларированием зарубежных счетов, поэтому та категория людей, которые имеют счета в иностранных банках и компаниях, должны их задекларировать.

На самом деле, многие не пользуются даже теми льготами, которые уже есть в законодательстве. Даже те индивидуальные инвестиционные счета, хоть и стали очень быстро расти, но всего лишь 2 млн счетов от 150 млн населения очень маленькая цифра. Хотя там очень существенные налоговые льготы, которые могут значительно обрадовать людей – 52 тысячи рублей можно вернуть из бюджета за оплату. Тут нам бы использовать те инструменты, которые есть. Кроме того, не многие знают и о налоговых вычетах.

- Говоря об инвестиционных счетах, сколько раз человек может обратиться к этой теме, открыть и использовать такой счет?

- Сказать трудно. В развитых странах, в зависимости от ориентации финансовой системы, на банковскую или фондовую – 20-30%. К примеру, в Турции, где экономика слабее нашей, больше людей имеют вложения в финансовые инструменты. Потенциал роста у нас есть. На Московскую биржу в прошлом году пришли 2,5 млн новых клиентов. Эта тема начинает раскачиваться. Это также повлияет положительно на рост стоимости акций и облигаций, потому что новые люди – новые деньги. Если спрос растет – цена тоже растет.

- Если есть деньги, куда вкладываем: в доллар, евро, российские облигации, американские ценные бумаги, куда рекомендуете вложить?

- В этом году я бы отдал предпочтение доллару, российским акциям и корпоративным облигациям.

- И о финансовой "подушке". Сколько процентов от зарплаты нужно откладывать, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне?

- В идеале нужно откладывать 10% дохода. Скопить себе от 3 до 6 месяцев подушку и только после этого начинать думать о каких-либо инвестициях. Причем, это нужно делать даже в том случае, если у вас ипотека.