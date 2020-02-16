Нижегородцам предложили принять участие в фестивале КВН "СтартАп" Культура и отдых

Нижегородцам предложили принять участие в фестивале КВН "СтартАп". Как сообщили в официальной лиге МС КВН "Нижний Новгород", начинающие и опытные команды из Нижнего Новгорода и районов Нижегородской области приглашены на большой фестиваль КВН, который состоится 2-4 апреля 2020 года в Нижнем Новгороде.

Главный приз сезона - 150 тысяч рублей на поездку на международный Сочинский фестиваль "КиВиН" 2021.

Регистрация на фестиваль по ссылке. Подробности в официальной группе лиги ВКонтакте.

Гала-концерт состоится в Театре Юного Зрителя (ул. Горького, 146) 4 апреля, начало в 19:00.

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Ранее сообщалось, что школа КВН появится в Нижнем Новгороде.