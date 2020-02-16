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Культура и отдых

Лекции ведущих российских учёных пройдут в нижегородском планетарии в марте

20 февраля 2020 12:36  [71] Культура и отдых

В Нижегородском планетарии с 1 по 4 марта 2020 года состоятся лекции ведущих российских учёных – физиков и астрофизиков, области научных интересов которых тесно связаны с изучением космоса и исследованиями вселенной.

В воскресенье, 1 марта, в 17:00 лекция "Что говорят скопления галактик об эволюции Вселенной?" Ольги Сильченко (док.физ.-мат.наук, заведующая отделом физики эмиссионных звёзд и галактик ГАИШ МГУ, г. Москва).

Скопления галактик – самые крупные гравитационно-связанные сгустки материи в современной Вселенной. Принятая сейчас космологическая модель эволюции Вселенной предсказывает, что скопления собирались из меньших коллективов и отдельных галактик совсем недавно, практически на днях. Между тем, в наблюдательных обзорах астрономы открывают крупные массивные скопления галактик на все больших и больших красных смещениях. Как это согласуется с космологической теорией? Возникают ли противоречия, и как их предлагают решать теоретики?

В понедельник, 2 марта, в 17:00 "Тёмная сторона Вселенной". Лекция Дмитрия Горбунова (профессор МГУ, член-корреспондент РАН, док. физ.-мат. наук, работающий в Институте ядерных исследований РАН, г. Дубна).

В лекции будет рассказано о тёмной материи и тёмной энергии, в чём они схожи и чем они отличаются, как физики ищут первую, а астрономы пытаются узнать свойства второй.

В среду, 4 марта, в 17:00 "Нейтринная астрофизика". Лекция Александра Иванчика (член-корреспондент РАН, док. физ.-мат. наук, ведущий научный сотрудник ФТИ РАН им. А.Ф. Иоффе, г. Москва).

Нейтрино – одна из самых загадочных частиц стандартной модели физики фундаментальных взаимодействий. Эта частица обладает огромной проникающей способностью и поэтому до сих пор остается трудноуловимой. Тем не менее, она играет очень важную роль в эволюции Вселенной, формировании её крупномасштабной структуры, в процессах, протекающих в недрах звёзд. В последнее время она стала одним из важных инструментов познания космоса, приведя к рождению нейтринной астрономии.

После лекций в Большом звёздном зале планетария можно будет посмотреть полнокупольные программы:

1 марта в 18:30. "Млечный путь: прогулка по "звёздному колесу".
2 и 4 марта в 18:30. "Фантом Вселенной. В поисках тёмной материи".

Вход на лекции свободный. Стоимость взрослого билета на полнокупольную программу – 250 рублей.

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