Нижний сегодня: главные события дня Общество

Синоптики рассказали, когда в Нижегородскую область окончательно придет весна

Синоптики предоставили прогноз погоды на март и рассказали о предполагаемом наступлении постоянной температуры воздуха выше нулевых значений.

Строительство дорожной развязки на Циолковского в Нижнем Новгороде начнется в мае

В настоящее время государственный контракт на проектно-изыскательские работы уже выполнен. Документ отправлен на госэкспертизу. Положительное заключение планируется получить в первом квартале 2020 года. Далее будет объявлен конкурс на определение подрядчика.

Михаил Шаров уволен с должности главы Канавинского района

Чиновник уволен в связи с утратой доверия. В отношении Михаила Шарова возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Получение взятки группой лиц".

Нижегородский областной суд подтвердил приговор экс-сотруднику ГУФСИН по делу о присвоении денег

Бывший сотрудник системы ГУФСИН хотел обжаловать приговор, которым ему назначено 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Однако апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Запрет на ввоз животных из Китая через Россию из-за коронавируса продлен на неопределенный срок

Данный запрет действует с 30 января текущего года. Изначально ограничение вводилось на месяц. На территорию РФ запрещается ввозить все виды экзотических и декоративных животных, насекомых и членистоногих, а также живых рыб и гидробионтов.

Воздушные шары будут летать над Нижним Новгородом 26 февраля

"Кубок вызова SharNN – 2020" стартует около 7 утра на территории Нижегородской ярмарки. Мероприятие представляет собой гонку тепловых аэростатов на дальность.

Нижегородские предприниматели по программе "1764" привлекли 21 мдрд рублей кредитов

Кредиты привлекались по программе минэкономразвития РФ в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Карантин по бешенству установлен в Сергаче

Карантин действует до 24 апреля. Эпизодическим очагом признано личное подсобное хозяйство, в угрожаемую зону включены село Кочко-Пожарки и Пожарки Сергачского района.

Режим "наземного метро" в Сормове могут изменить, если это создаст пробки на дороге

"Наземное метро" курсирует от станции Дубравная до станции Варя в Сормовском районе. Расписание электричек могут изменить, если это создаст "пробки" на дороге. Проблемы в организации движения транспорта могут возникнуть из-за строительства путепровода на ул.Циолковского.

Нижегородцы жалуются на систему оплаты проезда в маршрутках

Нижегородец направил в региональное управление Роспотребнадзора жалобу на систему оплаты проезда в маршрутках. Заявитель посчитал нарушением установление различных цен за оплату проезда. В некоторых маршрутках города стоимость билета за наличные деньги составляет 35 рублей, при оплате банковской картой — 30 рублей, а транспортной картой — 26 рублей.

Собранные доказательства по делу о пропаже Маши Ложкаревой весной поступят в прокуратуру

13-летняя Маша Ложкарева 1 августа 2018 года уехала кататься на велосипеде в д. Горный Борок и после этого не выходила на связь. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Два из десяти московских трамваев доставили в Нижний Новгород

Речь идет о двух вагонах из запланированных десяти (модель- 71-619А). Первую партию из 11 трамвайных вагонов Нижний Новгород получил от Москвы на безвозмездной основе в ноябре 2018 года.

Публичные слушания пройдут по вопросу строительства колокольни в Нижегородском кремле

Слушания касаются участка, где сейчас проходят работы по археологическим изысканиям. На территории перед зданием городской администрации определили местонахождение колокольни Спасо-Преображенского храма. Проект "Воссоздание соборной колокольни в Нижегородском кремле" уже разработан.