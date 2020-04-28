"ТНС энерго НН" до 12 мая продолжит обслуживать клиентов в удаленном режиме Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" до 12 мая продолжит обслуживать клиентов в удаленном режиме в связи с продлением в стране нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ТНС энерго НН" осуществляет свою деятельность в период нерабочих дней, установленных Указом президента РФ от 25 марта, а также в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом губернатора Нижегородской области от 13 марта.

Все дистанционные сервисы по-прежнему доступны круглосуточно для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.



Передать показания можно:

• на сайте nn.tns-e.ru;

• в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";

• с помощью голосового помощника "Алиса";

• по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.



Оплатить счёт за электроэнергию:

• на сайте nn.tns-e.ru, в личном кабинете и в мобильном приложении "ТНС энерго".



Заказать услугу по установке или замене прибора учёта:

• круглосуточно на сайте nn.tns-service.ru;

• по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70.

Задать вопрос специалисту компании и отправить необходимые документы:

• на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи "Напишите нам";

• в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию".

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — клиенты ПАО "ТНС энерго НН" могут обратиться:

1. При аварии внутри дома или квартире — в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом (МКД).

2. При аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте — на горячую линию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8 (800) 50-50-115 или по телефону +7(920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber, по телефонам РЭС Нижегородской области или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение многоквартирного или частного дома.