Последние новости рубрики Бизнес
02 мая 2020 17:08  [180] "Горячая линия" по защите прав предпринимателей пройдет в Нижегородской области 6-8 мая
02 мая 2020 08:33  [455] "Центр СБК-Дзержинск" внедряет цифровые сервисы для оплаты услуг ЖКХ
30 апреля 2020 18:43  [225] Нижегородские предприниматели за I квартал получили 1 млрд рублей льготных кредитов
30 апреля 2020 18:36  [240] "Ростелеком" лидирует на российском рынке коммерческих ЦОД по данным iKS-Consulting
30 апреля 2020 16:54  [678] Нарушения режима самоизоляции выявлены в работе нижегородских ИП
30 апреля 2020 16:51  [440] ГЗАС им.Попова организовал производство рециркуляторов воздуха
30 апреля 2020 16:06  [397] Нижегородские гостиницы получат поддержку из бюджета в период пандемии
30 апреля 2020 15:23  [456] Нижегородский бизнес-омбудсмен рассказал о жалобах предпринимателей
30 апреля 2020 14:09  [1138] Офисы ЕРКЦ с 1 мая продолжат работать в режиме удаленного доступа
30 апреля 2020 14:01  [211] "ТНС энерго НН" до 12 мая продолжит обслуживать клиентов в удаленном режиме
Бизнес

"ТНС энерго НН" до 12 мая продолжит обслуживать клиентов в удаленном режиме

30 апреля 2020 14:01  [211] Бизнес

ПАО "ТНС энерго НН" до 12 мая продолжит обслуживать клиентов в удаленном режиме в связи с продлением в стране нерабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ТНС энерго НН" осуществляет свою деятельность в период нерабочих дней, установленных Указом президента РФ от 25 марта, а также в период действия режима повышенной готовности, введенного Указом губернатора Нижегородской области от 13 марта.

Все дистанционные сервисы по-прежнему доступны круглосуточно для жителей Нижнего Новгорода и Нижегородской области.

Передать показания можно:
• на сайте nn.tns-e.ru;
• в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго";
• с помощью голосового помощника "Алиса";
• по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70.

Оплатить счёт за электроэнергию:
• на сайте nn.tns-e.ru, в личном кабинете и в мобильном приложении "ТНС энерго".

Заказать услугу по установке или замене прибора учёта:
• круглосуточно на сайте nn.tns-service.ru;
• по телефону контактного центра 8 (831) 233-09-70.

Задать вопрос специалисту компании и отправить необходимые документы:
• на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи "Напишите нам";
• в личном кабинете и мобильном приложении на странице "Обращение в компанию".

В случае возникновения аварийной ситуации — при отключении электроэнергии — клиенты ПАО "ТНС энерго НН" могут обратиться:
1. При аварии внутри дома или квартире — в управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирный дом (МКД).
2. При аварийной ситуации в квартале, районе или населенном пункте — на горячую линию ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8 (800) 50-50-115 или по телефону +7(920) 05-05-777 в WhatsApp и Viber, по телефонам РЭС Нижегородской области или в сетевую организацию, которая осуществляет энергоснабжение многоквартирного или частного дома.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph