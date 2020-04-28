"Беда" или "победа": психотерапевт рассказал, как вернуться к привычной жизни после снятия режима самоизоляции Общество

Фото: из соцсети Facebook, Виктор Гурский

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

В своем обращении к жителям 28 апреля президент России Владимир Путин дал понять, что после 12 мая страна постепенно начнет выходить из режима самоизоляции. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" поговорила с врачом-психотерапевтом ГБУЗ НО "Клинический диагностический центр" Виктором Гурским о том, как людям вернуться к привычной жизни после длительного перерыва наиболее безболезненно.

- Как, на ваш взгляд, на людей повлияла самоизоляция?

- Все, что происходило и происходит с людьми, определяется понятием стресса. Ганс Селье давно описал эти состояния, еще сто лет назад. Первая стадия – тревога, дальше стадия резистентности или сопротивляемости, и – стадия истощения. Сначала у людей был шок информационного характера. Успокаивало то, что это произошло со всеми во всем мире. Потом включился режим самоизоляции, и люди были вынуждены находиться дома. Некоторые потеряли доход. Я часто замечаю, что у мужчин, к примеру, если даже сегодня есть деньги, но они не знают, где их взять завтра, развивается депрессивный синдром. Это и случилось. Сейчас, когда идет острая стадия заболеваемости, количество невротических расстройств снижается. Люди мобилизуются. Кто-то даже почувствовал себя лучше, выспался, наконец, убрался в квартире.

У нас есть очень хороший пример – Александр (наше все) Пушкин. Во время эпидемии холеры он жил в Большом Болдине в Нижегородской области. Проезжая карантинные посты, он раздавал взятки. Но денег надолго не хватило, и он вернулся в Большое Болдино. И это закончилось творческим успехом, и дало русской литературе массу прекрасных произведений.

- Для многих такой режим, который подразумевает отказ от привычной жизни, оказался сложным. Им пришлось адаптироваться к новым реалиям? Почему?

- Это зависит от того, в каких условиях развивались люди. Некоторые научились справляться со стрессовыми реакциями, некоторые – нет. Раньше в обществе были своеобразные обряды инициации, которые помогали людям адаптироваться. Например, служба в армии с ее неожиданными подъемами, человек учится переживать стрессовые ситуации.

Потом наша история богата на военные события. Так в ХХ веке были две Мировых войны, несколько революций, голодовки. И люди были всегда ко всему готовы. Знаменитые наши бабушки, которые запасали соль, спички, муку. Сейчас это проявляется в виде гречки. Раньше у бабушек это было выработано на уровне рефлексов. Мы уже отвыкли от такой жизни. Это особенность современного человека.

- За время действия режима самоизоляции люди уже забыли, каково это - рано вставать, стоять в пробках, общаться с большим количеством людей. Можно ли заранее подготовить себя к ритму жизни большого города, чтобы это не стало очередным стрессом?

- Я рекомендую людям соблюдать распорядок дня, выдерживать режим. Даже если вы не работаете, вставайте в одно и то же время. Не "кусочничайте", бегая к холодильнику, а ешьте по расписанию.

Затем нужна физическая нагрузка. Даже, если вы не выходите из квартиры. Так известный британский заключенный Чарльз Бронсон, который огромное количество времени просидел в тюрьмах, написал книгу "Фитнес в одиночной камере". Даже в карцере можно сохранять двигательную активность.

Обязательна интеллектуальная нагрузка. Не просто смотреть кино по телевизору, а читать книги, разгадывать кроссворды, учить английский, французский, китайский, любые языки. Это поможет восстановить силы и потом легче выйти из этого периода.

- Но чтение книг и разгадывание кроссвордов все-таки отличается от обычной работы людей. Как найти в себе силы отложить любимую книгу и приступить к выполнению обязанностей?

- При возвращении к работе, особенно если она не очень любима вами, все равно придется какое-то сопротивление преодолеть. Но нужно помнить, зачем вы работаете. Например, убеждать себя, что работа принесет в ближайшее время какие-то деньги, за которые вы потом сможете что-то получить, реализовать свои желания и потребности.

Есть такая книга "Приключения капитана Врунгеля". В ней есть фраза: "Как вы яхту назовете, так она и поплывет". Персонаж назвал яхту "Победа", с кормы отвалились буквы, и яхта стала "Бедой". И в нашей жизни все точно также. Если мы назовем свою жизнь "Проблемой" или "Катастрофой", то нас ждет проблема и катастрофа. А если мы скажем себе, что все трудности мы победим, а наша жизнь – череда побед, то впереди нас ждет именно такая сказка.

- А как справиться с беспокойством из-за коронавируса?

- Важно, как вы будете ко всему относиться. Понять для себя, либо я буду мартышкой в джунглях, когда пожар начался – "побегу, потому что все побежали, забьюсь в угол и буду дрожать". Или я буду человеком, и буду находить разумные цивилизованные решения. Когда вокруг паника, все кричат "люди умирают, не хватает гробов", даже у меня –профессионала, возникают желание убежать, закупиться масками, завернуться в полиэтиленовую пленку. Но я начинаю оценивать реалии, что конкретно лично я могу сделать в этой ситуации.

Чтобы бороться с негативным настроем, не нужно сложных психологических методик. Можно включать веселую музыку. Петь песенки. Например, "Солнечный круг, небо вокруг", "А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер". Посмотреть бодрый фильм, как "Пираты Карибского моря", где всегда герой побеждает. Можно почитать "Войну и мир" Льва Толстого. Он как раз описывает кризисные ситуации, и как люди с ними справлялись. Наблюдая за другими людьми в книге Толстого, можно научиться справляться с трудностями самому.

Просто начать жить. Помнить, что мы люди, а значит наша жизнь должна быть чем-то наполнена. Восстанавливать социальные контакты, навестить друзей, с которыми давно не виделись. Сходить в любимое кафе. Но не объедаться и напиваться, а умеренно начинать жизнь снаружи. Появится у нас свобода от инфекции. Нужно задать себе вопрос: "А для чего? Как я наполню свою жизнь?". Здесь у каждого свой ответ – кто-то поедет выращивать растения в саду, кто-то отправится путешествовать, кто-то выберет пиво и чипсы.

- Может быть, вы дадите совет, как людям воздержаться от непланируемых денежных трат после снятия ограничений?

- Есть знаменитый психологический эксперимент с зефирками, когда маленьким детям предлагают – "если ты подождешь 15 минут, я дам тебе две зефирки". Дисциплинируя себя таким образом, люди могут научиться справляться с желанием. Потом детям предлагалось потерпеть еще, чтобы получить в два раза больше. Тогда появились дети, которые начали копить. Такие маленькие "скупые рыцари". Начать экономить на себе - другая крайность. Если не получать удовольствие, жизнь потеряет смысл. Должен быть разумный баланс.

- Школы и вузы в настоящее время работают дистанционно. Однако, выпускные экзамены не будут отменены. Как, по-вашему мнению, детям легче настроиться на учебу?

- Тут советы те же – режим дня, двигательная активность. Дети в этом плане - адаптивные существа. Им несколько проще. К тому же, у них есть прививка – отпуск родителей, новогодние праздники, летние каникулы. Точно также им приходится возвращаться к учебе 1 сентября.

Для выпускников этот год будет необычным, да. У кого-то сбились ритмы, модели поведения, но дети справятся. Помню как я готовился к экзамену в 9 классе – сижу большими буквами черной ручкой пишу, что это мой самый черный день в жизни. Важно помнить, что раз это – самый черный день, то чернее его уже не будет. Подход должен быть такой – немного чувства юмора.

Лучше всего готовиться к экзаменам, рассказывая материал своему однокласснику. Это как в анекдоте про учителя физики. После своего первого урока в школе, он приходит в учительскую и говорит: "До того класс тупой попался, объяснял-объяснял, сам понял, а они не понимают". Взять на себя роль учителя – наиболее действенный метод.