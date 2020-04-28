Певица Дарья Лебедева пригласила нижегородцев принять участие в акции "Споем вместе "День Победы"" Культура и отдых

Певица, участница телевизионного проекта Первого канала шоу "Голос" Дарья Лебедева пригласила нижегородцев принять участие в акции "Споем вместе "День Победы"" на разных языках.

Международная культурно-патриотическая акция "День Победы на разных языках" пройдет 9 мая 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Каждый сможет исполнить песню "День Победы" на родном для себя языке. Для проведения акции на сайте pobeda-2020.ru размещается интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков). Панель будет доступна с 7 мая.

На сайте участники акции смогут записать видеоролик с собственным исполнением песни, который нужно будет разместить у себя в соцсетях. По итогам акции состоится конкурс – лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.

Хэштег акции: #ГИМНПОБЕДЫ