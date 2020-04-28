Певица Дарья Лебедева пригласила нижегородцев принять участие в акции "Споем вместе "День Победы""

Певица, участница телевизионного проекта Первого канала шоу "Голос" Дарья Лебедева пригласила нижегородцев принять участие в акции "Споем вместе "День Победы"" на разных языках.
Международная культурно-патриотическая акция "День Победы на разных языках" пройдет 9 мая 2020 года в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Каждый сможет исполнить песню "День Победы" на родном для себя языке. Для проведения акции на сайте pobeda-2020.ru размещается интерактивная панель с сервисом караоке и подстрочником на языках народов России, бывшего СССР и стран мира (всего – более 100 языков). Панель будет доступна с 7 мая.
На сайте участники акции смогут записать видеоролик с собственным исполнением песни, который нужно будет разместить у себя в соцсетях. По итогам акции состоится конкурс – лучшие видеоролики покажут по центральным каналам ТВ и соцмедиа.
Хэштег акции: #ГИМНПОБЕДЫ
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+