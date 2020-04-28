Нижегородскую чайную "Столбы" можно посетить в режиме онлайн Культура и отдых

Нижегородский туристско-информационный центр презентовал третий выпуск в рамках проекта "#ОткройНижний". На этот раз видеоролик посвящен знаменитой нижегородской чайной "Столбы", которая была открыта в 1902 году.

В новом выпуске зрители узнают, почему чайная была размещена именно на улице Кожевенной, и как с ней связан Максим Горький.

Онлайн-экскурсии по необычным достопримечательностям региона, которые сложно или практически невозможно посетить, будут публиковать еженедельно на YouTube-канале Visit Nizhny, а также в аккаунтах Visit Nizhny в социальных сетях Instagram, Facebook, ВКонтакте.

Отметим, проект виртуальных путешествий "#ОткройНижний" стартовал 21 апреля. Первая онлайн-экскурсия была посвящена пакгаузам на Стрелке – наследию Всероссийских промышленно-художественных выставок 1882 и 1896 годов в Москве и Нижнем Новгороде, а вторая – стадиону "Нижний Новгород". Два выпуска проекта посмотрели более 50 тыс. человек.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что образовательный контент стал важной составляющей культурных онлайн-проектов региона.

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