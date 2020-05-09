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Культура и отдых

Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект ко Дню защиты детей

22 мая 2020 13:07  [50] Культура и отдых

Фото: пресс-служба Нижегородской ярмарки

Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка" подготовило онлайн-проект ко Дню защиты детей под названием "Ярмарка – детям". Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО.

1 июня 2020 года в 10:00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки пройдет праздничная онлайн-трансляция. До 29 мая открыт прием заявок на конкурсы фотографии и рисунка. Победители будут объявлены 1 июня. 

Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей (0+):

Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов "ФизКульт" Нижний Новгород;

Анимационная программа;

Шоу научных экспериментов;

Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;

Сказка от театра музыки и песка;

Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:

Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;

Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;

Беседа о безопасности с координатором ПСО "Волонтер" Сергеем Шухриным;

Поздравление от детского театра пантомимы "Пиано".

В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнёров проекта:

Подарки от частного детского сада "Тридевятое царство";

Букеты из леденцов от "Ирины Леденцовой";

Подарочные сертификаты от многопрофильной медицинской клиники "Ника Спринг";

Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде "English School".

В пресс-службе отметили, что ярмарка всегда была увлекательным местом не только для взрослых, но и детей. Здесь в XIX веке находилась Самокатная площадь с каруселями, театрами и балаганами, в начале XX века в Главном ярмарочном доме расположился магазин "Детский мир", а в 1970-е годы на просторах Ярмарки появились детские аттракционы.

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