Нижегородская ярмарка подготовила онлайн-проект ко Дню защиты детей

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Всероссийское ЗАО "Нижегородская ярмарка" подготовило онлайн-проект ко Дню защиты детей под названием "Ярмарка – детям". Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО.
1 июня 2020 года в 10:00 на YouTube-канале Нижегородской ярмарки пройдет праздничная онлайн-трансляция. До 29 мая открыт прием заявок на конкурсы фотографии и рисунка. Победители будут объявлены 1 июня.
Онлайн-трансляция будет состоять из двух частей. В программе первого блока – развлекательное шоу для детей (0+):
Веселая зарядка со специалистами сети фитнес-клубов "ФизКульт" Нижний Новгород;
Анимационная программа;
Шоу научных экспериментов;
Авторские экскурсии по пространствам Нижегородской ярмарки;
Сказка от театра музыки и песка;
Второй блок будет состоять из познавательной программы для родителей:
Авторские экскурсии от нижегородских блогеров;
Советы психологов, которые помогут пережить изоляцию без тревог и стресса;
Беседа о безопасности с координатором ПСО "Волонтер" Сергеем Шухриным;
Поздравление от детского театра пантомимы "Пиано".
В финале трансляции будут объявлены победители конкурсов фотографии и рисунка. Авторов лучших работ наградят ценными подарками от партнёров проекта:
Подарки от частного детского сада "Тридевятое царство";
Букеты из леденцов от "Ирины Леденцовой";
Подарочные сертификаты от многопрофильной медицинской клиники "Ника Спринг";
Сертификаты на обучение и бесплатные пробные уроки от школы иностранного языка в Нижнем Новгороде "English School".
В пресс-службе отметили, что ярмарка всегда была увлекательным местом не только для взрослых, но и детей. Здесь в XIX веке находилась Самокатная площадь с каруселями, театрами и балаганами, в начале XX века в Главном ярмарочном доме расположился магазин "Детский мир", а в 1970-е годы на просторах Ярмарки появились детские аттракционы.
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