Онищенко считает подъезды домов первостепенным источником заражения COVID-19

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Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что заразиться коронавирусом можно в первую очередь в подъезде жилого дома. Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете".
"Подъезд - это тоже общественное место! А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто. По моей оценке, подъезд - самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", - считает бывший главный санитарный врач страны.
"Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх", - добавил он.
Геннадий Онищенко призывает россиян надевать маску и перчатки уже выходя из квартиры на лестничную клетку.
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