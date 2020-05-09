Онищенко считает подъезды домов первостепенным источником заражения COVID-19 Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Первый зампред Комитета по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что заразиться коронавирусом можно в первую очередь в подъезде жилого дома. Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете".

"Подъезд - это тоже общественное место! А если оказаться там в час пик, когда все соседи тоже идут на работу, то схлопотать заражение можно запросто. По моей оценке, подъезд - самое "забытое" место с точки зрения проведения противоэпидемических мероприятий", - считает бывший главный санитарный врач страны.

"Сейчас наконец-то наступили солнечные дни, но наши подъезды, как правило, спроектированы так, что инсоляции там почти нет. А значит, и вирус может сохраняться дольше. Тут и перила, и кнопки лифта, домофона, а если спускаетесь пешком, то запросто можете встретить соседа, который, пыхтя, поднимается наверх", - добавил он.

Геннадий Онищенко призывает россиян надевать маску и перчатки уже выходя из квартиры на лестничную клетку.