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16 июня 2020 19:20  [275] Нижний сегодня: главные события дня
16 июня 2020 19:11  [104] "К концу июня в Выксе завершится ремонт инфекционного отделения больницы для приема пациентов с COVID-19", - Давид Мелик-Гусейнов
16 июня 2020 19:08  [92] Нижегородские школьники могут сдавать экзамены в масках и перчатках по собственному желанию
16 июня 2020 18:54  [111] Главный городской фонтан начал работать в Нижнем Новгороде 16 июня
16 июня 2020 18:53  [93] Наибольшее количество нижегородских школьников выбрало для сдачи ЕГЭ русский язык
16 июня 2020 18:02  [105] "К концу лета все задуманное в парке Утиное озеро должно быть реализовано", - Дмитрий Меснянкин
16 июня 2020 17:30  [101] ПСБ запустил страхование жизни и здоровья, включающее защиту от коронавируса
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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

16 июня 2020 19:20  [275] Общество

Нижегородские власти обнародовали новые данные по коронавирусу

В Нижегородской области на 16 июня зарегистрировано 14 410 человек с коронавирусной инфекцией, причем 206 случаев заболевания подтверждено за прошедшие суки.

Федеральная субсидия на Ледовый дворец в Нижнем Новгороде поступит в 2021 году

Федерация отозвала субсидию в размере 500 млн рублей на строительство объекта из-за отсутствия заключенного контракта на выполнение строительно-монтажных работ. Предполагается, что деньги вернуться в регион в 2021 году

Россиянам увеличили сумму минимального пособия по безработице

Теперь безработные граждане получат дополнительную помощь от государства. Так, согласно документу минимальное пособие по безработице увеличивается с 1500 рублей до 4500 рублей и устанавливается на май – июль 2020 года.

Карантин снят в Выксе Нижегородской области

В Выксе на 15 июня было зарегистрировано 118 случаев заражения, при этом за последнюю неделю не было выявлено новых случаев. Анализ эпидемиологической ситуации свидетельствует о ликвидации очага заболевания.

Нижний Новгород пока незначительно снижает темпы по заболеваемости COVID-19

На 16 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 6 943 человека с COVID-19, и это на 67 человек больше, чем днем ранее. Вчера в городе было зафиксировано 6 867 заболевших, которые увеличили число инфицированных на 82 человека.

Депутатам рассказали, что станет с бизнесом в парке "Швейцария" после реконструкции

Предпринимателей, которые уже имеют торговые объекты и кафе в парке, хотят либо перевести на другую площадку или обеспечить льготное участие в экономической модели парка.

Новогодние каникулы в России в 2021 году предложили сократить до трех дней

В Минтруд РФ направлен законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году с 1 по 3 января.

Депутат ЗС НО Сергей Зуденков досрочно сложил полномочия

Заявление депутата рассмотрел комитет Законодательного собрания по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту. По итогам рассмотрения документ рекомендован к принятию на заседании регионального парламента 25 июня.

Нижегородский театр драмы приступает к репетициям

Сотрудники театра надеются в сентябре, после снятия всех ограничений, порадовать зрителей сразу двумя премьерами.

Бренд "Семеновская матрешка" закрепили за Нижегородской областью

Теперь так может называться только матрешка, изготовленная в Семеновском городском округе Нижегородской области. Семеновскую матрешку можно отличить по нарядному фартуку с яркими красными цветами и насыщенной зеленью, темным волосам, красочному платочку.

Наибольшее количество нижегородских школьников выбрало для сдачи ЕГЭ русский язык

Этот экзамен в текущем году будут сдавать 12 700 выпускников. Всего дети сдают 13 предметов. В ЕГЭ примут участие 13 376 юных нижгородцев.

Главный городской фонтан начал работать в Нижнем Новгороде 16 июня

Фонтан начал работать на месяц позже обычных сроков, то есть не в конце апреля или начале мая. Это связано с пандемией коронавируса. Сейчас, когда ограничения снимаются и нижегородцы получили возможность посещать парки и скверы, принято решение подключить фонтан к водоснабжению.

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