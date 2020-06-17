Нижний сегодня: главные события дня Общество

Власти обнародовали информацию о новых заболевших коронавирусом нижегородцах

В Нижегородской области коронавирус подтвержден у 15 100 человек, причем 219 случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки.

Нижний Новгород остается в лидерах по приросту и числу заболевших коронавирусом

По данным на 19 июня в Нижнем Новгороде зарегистрировано 7 233 заболевших коронавирусом, это на 104 человека больше, чем день назад.

Новые смертельные случаи от COVID-19 зарегистрированы в Нижегородской области

Еще семь летальных исходов от коронавируса зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки. Таким образом, по данным на 19 июня в регионе подтверждено 188 смертельных случаев от COVID-19.

Убийцу 18-летнего нижегородца, который заступился за пенсионерку, приговорили к 27 годам

Убийцу заступившегося за пожилую женщину 18-летнего Сергея Анучина из Павлова приговорили к 27 годам и 6 месяцам лишения свободы. Юноша с другом пытались остановить грабителя, который в попытке отбиться от молодых людей, применил нож. Сергей Анучин погиб сразу, его друг - Данила Небогатов, попал в больницу.

Нижегородские COVID-субсидии смогли оформить лишь муниципальные перевозчики

Государственные субсидии, предоставляемые перевозчикам Нижнего Новгорода для компенсации затрат в связи с пандемией коронавируса, смогли оформить лишь муниципальные транспортные предприятия, хотя заявки подавали и частники. За получением данной субсидии обратились 13 транспортных предприятий, однако требованиям соответствовали только муниципальные предприятия: "Нижегородэлектротранс", "Нижегородпассажиравтотранс" и "Нижегородское метро".

Электрички для объезда развязки в Ольгино запущены в Нижегородской области

Проезд автомобильного транспорта тут ограничен до декабря из-за строительства транспортной развязки. Для объезда строительной площадки с 22 июня назначаются дополнительные электрички.

Молодого лося, провалившегося в резервуар с водой, спасли на Бору (ВИДЕО)

Лось провалился в металлическую емкость, вкопанную в землю на глубину около 2,5 м. Воды в емкости было столько, что, несмотря на внушительные размеры животного, на поверхности виднелась лишь его голова и часть спины.

Вагоны-рестораны в поездах возобновили свою работу

Это связано с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации. Желающие также могут заказать доставку блюд из меню вагона-ресторана к своему месту в поезде.

Горячее водоснабжение восстановлено в Сормовском районе

Без горячей воды утром 19 июня остались почти 8,9 тысяч человек, проживающие в 27 многоквартирных домах, детсад и школа. К полудню повреждение на теплосети было ликвидировано.

Башни и стены Нижегородского кремля к 800-летию города отреставрируют за счет федерального бюджета

Сейчас известны источники финансирования по семи объектам Кремля, которые будут отреставрированы к юбилею Нижнего Новгорода в 2021 году. Всего в Кремле подлежит благоустройству и реставрации 23 объекта. На реставрацию семи объектов, источник по которым уже определен, потребуется 1,6 млрд рублей. Это будут средства федерального и областного бюджетов.

Исторический центр Нижнего Новгорода будет перекрыт для транспорта 20-21 июня

С перекрытых улиц будут эвакуировать припаркованные автомобили

Торжественная регистрация браков возобновляется в нижегородских ЗАГСах

Региональным органам ЗАГС разрешили проводить церемонии государственной регистрации брака в торжественной обстановке. Однако в период действия режима повышенной готовности все еще будут действовать определенные ограничения.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордных 4,5% годовых

Снижение сразу на 1 п.п. происходит впервые за пять лет. Теперь ставка обновила исторический минимум.