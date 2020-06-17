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Происшествия

Убийцу 18-летнего нижегородца, который заступился за пенсионерку, приговорили к 27 годам

19 июня 2020 12:19  [774] Происшествия
Сергей Анучин

Сергей Анучин

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Убийцу заступившегося за пожилую женщину 18-летнего Сергея Анучина приговорили к 27 годам 6 месяцам лишения свободы. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Суд установил, что 3 января 2020 года на ул. Котовского в Павлове 58-летний мужчина напал на 62-летнюю женщину, которую выследил возле магазина, и попытался сорвать с нее пальто. Женщина позвала на помощь, и ее услышали проходившие мимо молодые ребята.

Мужчина попытался убежать, но они догнали грабителя. Пытаясь отбиться от молодых людей, обвиняемый не менее трех раз ударил ножом одного из них (Сергея Анучина), в том числе в грудь, лицо и руку. От этого юноша скончался на месте происшествия.

Его 17-летний друг (Данила Небогатов) получил колото-резаную рану мягких тканей и позже был госпитализирован.

"Полагая, что второй защитник скончается от нанесенного ему ранения, обвиняемый скрылся с места происшествия", - ранее поясняли в суде.

В ходе предварительного расследования подсудимый свою вину не признал. Мужчина заявил, что "пошел домой, поскользнулся, зацепился за пальто женщины, в это время подлетели незнакомые парни, начали пинать ногами, защищался от их нападения".

Суд признал его виновным в убийстве (п. "б" ч. 2 ст. 105 УК РФ - убийство лица в связи с выполнением общественного долга), покушении на убийство (с. 3 ст. 30 п. "а, б" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на грабеж с применением насилия (ч. 3 ст. 30 п. "г " ч. 2 ст. 161 УК РФ).

Подсудимому назначено наказание в виде 27 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима, 10 из них – в тюрьме.

Отметим, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести. Последний раз был осужден в 1998 году - за совершение нескольких убийств.

Сергей Анучин (посмертно) и Данила Небогатов награждены медалью "Доблесть и отвага".

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области выделит 500 тысяч рублей родным Сергея Анучина.

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