Банк "Открытие" предложил предпринимателям пройти цифровой чек-ап Бизнес

Банк "Открытие" предложил представителям малого и среднего бизнеса пройти бесплатное тестирование на образовательном портале Open Academy и рассчитать индекс цифровизации их бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что индекс покажет уровень готовности компаниии к цифровой трансформации. Индекс цифровизации измеряется по пяти основным показателям: каналы передачи и хранения информации, интеграция цифровых технологий, использование интернет-инструментов, информационная безопасность и персонал.



После прохождения тестирование предприниматели получат персональную подборку материалов, которые помогут ускорить развитие компании - бизнес-курсы, статьи, инструкции, чек-листы, обзоры онлайн-сервисов.



Уровень цифровизации бизнеса измеряется банком "Открытие" совместно с оператором исследования аналитическим центром НАФИ и базируется на индексе International Digital Economy and Society Index (I-DESI), применяемом Европейской Комиссией для анализа уровня развития цифровой экономики по странам Европейского союза и 15 государств.



"Цифровые технологии – залог жизнеспособности и успешности бизнеса. В контексте частичного или полного перехода многих компаний на удаленную работу уровень цифровизации бизнеса особенно актуален", - отметили в банке.