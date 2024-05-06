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Бизнес

Спрос на арендные самокаты в Нижнем Новгороде в майские праздники вырос в 3 раза

08 мая 2024 16:22  [89] Бизнес

Компания МТС совместно с входящим в нее сервисом кикшеринга Юрент проанализировали спрос на электросамокаты в период первых майских выходных. Столица Приволжья вошла в число городов, в которых активнее всего использовали самокаты для передвижения.

Спрос на поездки на электросамокатах в Нижнем Новгороде в этом сезоне на майских праздниках вырос в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналогичный показатель зафиксирован в Краснодаре, Самаре, Адлере, Екатеринбурге, Калининграде, Ижевске и Казани. По данным сервиса кикшеринга МТС Юрент, часто использовали самокаты также в Москве (рост в 2,7 раза) и Санкт-Петербурге (рост в 2,3 раза).

Увеличилась на майских праздниках и средняя продолжительность поездок: в среднем пользователи арендовали самокаты на 35-45 минут, тогда как поездки в обычные дни составляют в среднем до 20-25 минут. При этом доля не транспортных (развлекательных поездок) составила менее 25%, что означает популярность самокатов именно как дополнительного средства передвижения из точки А в точку Б даже в праздничные дни.

Аналитики отмечают, что одним из главных факторов роста количества поездок на майских праздниках является внутренний туризм. Благодаря поездкам туристов растет спрос в большинстве городов-миллионников. В этом году МТС Юрент также составил маршруты по популярным местам в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге. 

Отметим, что в новом сезоне нижегородцам доступны 2,5 тысячи новых самокатов, оснащенных поворотными сигналами на руле и заднем крыле устройств, а география сервиса кикшеринга Юрент в регионе охватывает теперь Кстово и Дзержинск. Для повышения безопасности поездок по городу определены участки, на которых электросамокаты Юрент будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки на устройствах будут запрещены полностью. На ряде бульваров, скверов и парков будут действовать ограничения скорости до 10 км/ч, 15 км/ч и 20 км/ч. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется - все электросамокаты Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства автоматически плавно снижают скорость на определенных участках.

Стоимость аренды самокатов Юрент в Нижнем Новгороде начинается от 6 рублей за минуту, плюс 30 рублей - за активацию самоката. При этом для пользователей МТС Premium предусмотрен бесплатный старт поездки и бесшовный вход через МТС ID. Арендовать электросамокат можно в приложении Юрент для iOS или Android. 

Об МТС Юрент 
Быстрорастущий оператор шеринговых электросамокатов в России. Крупнейший сервис по географической представленности, Юрент управляет парком из более чем 100 тысяч электросамокатов в 120+ городах России. Компания входит в экосистему МТС. В 2023 году количество поездок на платформе выросло в 2,4 раза и превысило 70 млн. 

Фото: пресс-служба МТС
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Теги:
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