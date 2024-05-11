Более 100 нижегородских субъектов МСП в 2023 году получили поддержку городского бюджета Бизнес

13 мая 2024 года на заседании комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по экономике, промышленности и предпринимательству, прошедшей под председательством Сергея Пляскина, депутаты рассмотрели исполнение бюджета Нижнего Новгорода за 2023 год по основным направлениям деятельности комиссии.

Директор департамента финансов администрации города Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин рассказал депутатам об исполнении городского бюджета в минувшем году, особое внимание уделив вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). По информации докладчика, в прошедшем году на их финансовую поддержку было израсходовано 43,851 млн руб. Всего помощь города получили 108 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 29 субъектов малого предпринимательства и самозанятых, а также 79 субъектов малого и среднего предпринимательства в целях создания или развития производства.

Директор департамента развития предпринимательства администрации города Нижнего Новгорода Наталия Федичева развила тему и более подробно рассказала о проделанной в данном направлении работе. По ее словам, с целью оказания более эффективной финансовой поддержки субъектов МСП в условиях агрессивной экономической политики недружественных стран, суммы финансовой поддержки в 2023 году увеличены.

Так, размер грантов возрос с 100 тысяч рублей до 200 тысяч рублей, а субсидий - с 400 тысяч рублей до 600 тысяч рублей. Приоритетными сферами реализации финансовой поддержки стали промышленность и инновации, IT-технологии, социально ориентированное и молодежное предпринимательство. Основными целевыми группами поддержки являлись студенты, военнослужащие, многодетные, инвалиды, граждане, находящиеся под угрозой увольнения.

Также депутаты изучили итоги исполнения в 2023 году муниципальных программ. По информации директора департамента экономического развития и инвестиций администрации города Елены Антоновой, финансирование 23 муниципальных программ за прошлый год составило 61,5 млрд рублей.

Традиционно наибольший объем финансирования в рамках муниципальных программ в 2023 году был направлен на обеспечение благоприятных условий развития человеческого потенциала (31 млрд руб. или 50,4% от общего объема бюджетных средств) и на развитие инфраструктуры города (28,6 млрд руб. или 46,5% от общего объема финансирования).

Исполнение программ по критерию "Степень выполнения планируемых объемов финансирования" составило 95%, по критерию "Степень выполнения программных мероприятий" - 96%, а по критерию "Степень достижения целей и решения задач" - 97%.

Наиболее значимыми мероприятиями, реализованными по муниципальным программам в минувшем году стали ввод в эксплуатацию 8 детских садов на 1619 мест, ремонт более 18 км автомобильных дорог, благоустройство 30 общественных территорий, создание во всех школах города отделений российского движения детей и молодёжи "Движение первых", выполнение работ по продлению метрополитена.

"Совместно с администрацией городская Дума Нижнего Новгорода планомерно формирует эффективную систему поддержки предпринимателей, работает на повышение туристической привлекательности города и развития экономики. Наша комиссия "ведет" три муниципальные программы, связанные с развитием экономики, развитием туризма и поддержкой предпринимательства. Все они в минувшем году получили 100% планируемого финансирования. Помощь субъектам малого и среднего предпринимательства составила почти 44 миллиона рублей, в том числе более 5,5 миллионов рублей пришлось на долю самозанятых. Хорошим итогом года стало и двукратное увеличение грантов, и серьёзный рост субсидий с 400 до 600 тысяч рублей", - считает Сергей Пляскин.