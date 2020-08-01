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Зерновое поле сгорело в Гагинском районе. В этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 5 августа.
Сообщение о пожаре с. Гагино (СПК "Березники") поступило в 13:07. На поле выращивали пшеницу. Пожар был ликвидирован в 13:37.
Площадь возгорания составила 24 га. Погибших и пострадавших нет. Произведена опашка. Причины устанавливаются.
В ликвидации последствий пожара участвовали 9 сотрудников МЧС.
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