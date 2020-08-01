Зерновое поле сгорело в Гагинском районе Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Зерновое поле сгорело в Гагинском районе. В этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 5 августа.

Сообщение о пожаре с. Гагино (СПК "Березники") поступило в 13:07. На поле выращивали пшеницу. Пожар был ликвидирован в 13:37.

Площадь возгорания составила 24 га. Погибших и пострадавших нет. Произведена опашка. Причины устанавливаются.

В ликвидации последствий пожара участвовали 9 сотрудников МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области