Происшествия

Двух пенсионерок из Дальнеконстантиновского района обманули лжегазовщики

31 января 2026 10:56
Двух пенсионерок из Дальнеконстантиновского района обманули лжегазовщики

Два случая мошенничества, совершенных лжегазовщиками, были зафиксированы в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации полиции, преступления произошли еще в 2024 году, но потерпевшие пожаловались на мошенников лишь недавно.

В полицию обратились две пенсионерки, проживающие в Дальнеконстантиновском районе. Они рассказали, что к ним пришли неизвестные люди под видом сотрудников газовой службы. Угрожая штрафами, злоумышленники настояли на проведении диагностики газовых приборов, а затем потребовали деньги, заявив о якобы найденных дефектах и выполненном ремонте.

В результате 80-летняя потерпевшая заплатила мошенникам 19 тысяч рублей, а 86-летняя пенсионерка отдала аферистам 31 тысячу рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве. Сейчас полиция проверяет, действительно ли злоумышленники были связаны с какой-либо официальной организацией.

Ранее сообщалось, что нижегородка отдала 55 тысяч рублей лжеэкстрасенсу за "лечение" мужа.

