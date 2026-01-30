Нижегородец из ревности зарезал соперника — момент убийства попал на видео Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщения о драке во дворе дома на улице Германа Лопатина поступили в дежурную часть отдела полиции № 5 городского УМВД 28 января. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.

Полицейские приступили к установлению обстоятельств произошедшего, опросу свидетелей и проведению оперативно-разыскных мероприятий. В результате была установлена личность предполагаемого злоумышленника и его место жительства.

Участковый совместно с сотрудниками ОВО задержали по месту проживания 31-летнего ранее не судимого мужчину, подозреваемого в совершении убийства. Его доставили в отдел полиции № 5, где он признался в содеянном. По его словам, ножевые ранения потерпевшему он нанес на почве ревности к бывшей супруге.

Следственно-оперативной группой недалеко от места проживания подозреваемого был обнаружен и изъят нож, которым погибшему было нанесено более 20 ударов.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

