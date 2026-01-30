Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
30 января 2026 19:01Нижегородец из ревности зарезал соперника — момент убийства попал на видео
30 января 2026 17:25Суд освободил из СИЗО нижегородского бизнесмена Картушина
30 января 2026 16:21Водитель умер при попытке откопать застрявшую в снегу машину в Кулебаках
30 января 2026 14:30Пожар с тремя погибшими в Сосновском закончился уголовным делом
30 января 2026 13:57Нижегородского фермера будут судить за хищение бюджетных 6,3 млн рублей
30 января 2026 10:45Крупный пожар привел к гибели трех человек в Нижегородской области
30 января 2026 09:34Один человек погиб и два пострадали в ДТП под Городцом
29 января 2026 20:43Нижегородская ГАИ назвала главные причины смертельных ДТП в регионе
29 января 2026 20:25Нижегородскую студентку оштрафовали за нацистскую символику
29 января 2026 19:10Нижегородский предприниматель получил 3 года условно за мигрантов-нелегалов
Происшествия

Нижегородец из ревности зарезал соперника — момент убийства попал на видео

30 января 2026 19:01 Происшествия
Нижегородец из ревности зарезал соперника — момент убийства попал на видео

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде участковые уполномоченные полиции по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сообщения о драке во дворе дома на улице Германа Лопатина поступили в дежурную часть отдела полиции № 5 городского УМВД 28 января. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями.

Полицейские приступили к установлению обстоятельств произошедшего, опросу свидетелей и проведению оперативно-разыскных мероприятий. В результате была установлена личность предполагаемого злоумышленника и его место жительства.

Участковый совместно с сотрудниками ОВО задержали по месту проживания 31-летнего ранее не судимого мужчину, подозреваемого в совершении убийства. Его доставили в отдел полиции № 5, где он признался в содеянном. По его словам, ножевые ранения потерпевшему он нанес на почве ревности к бывшей супруге.

Следственно-оперативной группой недалеко от места проживания подозреваемого был обнаружен и изъят нож, которым погибшему было нанесено более 20 ударов.

Следственным управлением СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ до избрания меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее психолог рассказала, как сохранить психическое здоровье. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МВД Нижегородский район Убийство
Поделиться:
Новости по теме
03 октября 2025 19:47Жителя Дзержинска осудили за попытку убийства на почве ревности
19 сентября 2025 19:41Двух ревнивых жителей Дзержинска осудили за смертельное избиение друга
01 июля 2024 16:12Подросток из-за ревности ударил ножом своего знакомого в Кулебаках
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных