Суд освободил из СИЗО нижегородского бизнесмена Картушина Происшествия

Московский городской суд отклонил ходатайство прокуратуры о продлении ареста нижегородского бизнесмена Дмитрия Картушина, который был задержан 3 октября 2025 года.

Как сообщает "Коммерсантъ", суд также отказал прокурору в просьбе о передаче дела из Нижнего Новгорода в Москву. В результате судьи удовлетворили прошение защиты, освободив Дмитрия Картушина из-под стражи и поместив его под домашний арест по месту жительства в Нижнем Новгороде.

Картушина обвиняют в хищении средств по государственному контракту, заключенному в 2014 году между Фондом социального страхования и ООО "Гео-Гид", возглавляемым предпринимателем. Контракт предусматривал проведение аудита недвижимости, принадлежащей фонду, за что было уплачено 220 млн рублей. Через десять лет после выполнения работ следствие предположило, что основная часть этих средств была похищена, а настоящая стоимость выполненных работ равна лишь 80 млн рублей.

Дмитрий Картушин категорически отрицает свою вину и отказывается признавать предъявленные ему обвинения в особо крупном мошенничестве. Он считает, что уголовное преследование основано на заявлениях двух бывших сотрудников и партнеров, которых сам Картушин подозревает в организации покушения на его жизнь в 2014 году. Нападение на него было совершено вооруженными людьми, за покушение были осуждены только непосредственные исполнители — сотрудники ЧОПа.

Сам Картушин заявлял о намерении привлечь заказчиков покушения к уголовной ответственности, но это вызвало бесконечные жалобы со стороны партнеров, утверждавших, что он похитил средства Фонда социального страхования.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области осудят фермера, подозреваемого в хищении 6,3 млн рублей из бюджета.